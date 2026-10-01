Bordighera: Villa Regina Margherita protagonista: sei eventi fino a gennaio 2027, tra cultura e storia

Villa Regina Margherita di Bordighera si prepara a tornare al centro della vita istituzionale e culturale della città con un primo programma di eventi che accompagnerà il periodo compreso tra settembre 2026 e gennaio 2027. La Giunta comunale ha approvato la delibera che prevede complessivamente sei appuntamenti, cinque dei quali entro la fine dell'anno. L'obiettivo indicato dall'Amministrazione è quello di valorizzare e promuovere il compendio storico, anche attraverso iniziative legate alla cultura, al turismo e alla vita istituzionale. La villa, di proprietà condivisa tra Comune di Bordighera e Provincia di Imperia, è attualmente affidata in concessione a un gestore privato fino al settembre 2033.

La possibilità di organizzare gli appuntamenti deriva però da una specifica clausola prevista dal capitolato della concessione, che garantisce al Comune la disponibilità di alcuni spazi della villa per determinati periodi durante l'anno. In particolare, sono previste fino a sei giornate per le sale destinate agli eventi di rappresentanza, dodici giorni per i locali al piano interrato e cinque giornate per il loggiato. La Giunta ha quindi deciso di utilizzare questa possibilità per costruire il primo calendario di iniziative. Dopo il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci della Provincia, domani sarà invece ospitata una riunione con la Regione Liguria sul futuro dell'ospedale di Bordighera, insieme all'assemblea dei sindaci dell'Ambito territoriale sociale Ventimigliese.

Il calendario proseguirà il 7 ottobre, con la celebrazione dei 70 anni di gemellaggio tra Bordighera e il comune francese di Villefranche, alla presenza del sindaco della località d'Oltralpe. Gli appuntamenti successivi saranno legati a tre importanti ricorrenze: il 20 novembre sarà ricordato il centenario della morte della Regina Margherita, il 5 dicembre quello della scomparsa di Claude Monet, mentre il 25 gennaio 2027 sarà dedicato al centenario della morte di Pompeo Mariani. Per queste tre ricorrenze il Comune ha previsto un'unica strategia di promozione e comunicazione, riunita nel progetto "Regina Margherita, Monet, Mariani. Tre centenari, una città, un secolo di luce. Progetto culturale integrato 2026 - 2027".

Per consentire lo svolgimento degli eventi, la delibera approva anche un quadro economico complessivo di 18.948,80 euro. Tra le principali voci figurano 4.880 euro per il service audio e luci relativo a tutti gli appuntamenti, 2.928 euro per la pulizia delle sale interne e 6.087 euro per la manutenzione e la pulizia del giardino. Per il primo evento sono inoltre previsti 3.500 euro per il catering, somma che sarà anticipata dal Comune e successivamente rimborsata dalla Provincia di Imperia, oltre a 890,60 euro per allestimento e disallestimento, 512,40 euro per il piano di emergenza ed evacuazione e 150 euro per il servizio di vigilanza della Protezione Civile.

La Giunta ha inoltre stabilito di chiedere formalmente al concessionario l'accesso alla Villa Regina Margherita per consentire la realizzazione degli eventi, applicando la clausola prevista dal capitolato. La delibera precisa anche che potranno rendersi necessarie ulteriori spese integrative per gli appuntamenti dal secondo al sesto e che è in corso una verifica sull'eventuale riaddebito alla società concessionaria dei costi relativi alla manutenzione del giardino e alla pulizia delle sale. Per ogni evento dovrà essere predisposto un apposito piano di emergenza ed evacuazione.