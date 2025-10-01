Ospedaletti, via libera al completamento della pista ciclopedonale: approvato il progetto da 300mila euro

L'amministrazione di Ospedaletti ha approvato il progetto esecutivo per il completamento della pista ciclopedonale cittadina, un intervento dal valore complessivo stimato in 300mila euro. Si tratta di un’opera attesa, che riguarda il tratto compreso tra l’ex stazione ferroviaria e l’ex scalo merci, inserito all’interno della più ampia “Cycling Riviera Parco Costiero del Ponente ligure”, realizzata sul sedime dell’ex ferrovia e parte della grande Ciclopista Tirrenica destinata a collegare la Liguria al Lazio.

Il progetto si è reso necessario per risolvere alcune problematiche di funzionalità e fruibilità emerse sul percorso e già oggetto di primi interventi negli anni scorsi. Ora l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Cimiotti ha deciso di procedere con un ulteriore completamento, aggiornando il piano tecnico alla luce del tempo trascorso e delle nuove esigenze. L’incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori è stato affidato all’ingegnere Tiziano De Silvestri, con studio a San Lorenzo al Mare, e all’architetto Davide Lantrua, con studio a Santo Stefano al Mare. Il progetto, acquisito agli atti l’11 settembre 2025, comprende relazioni tecniche, elaborati grafici, computi metrici, cronoprogramma, piano di sicurezza e manutenzione.

Il quadro economico approvato dalla Giunta prevede 244.838,18 euro per i lavori, 20.900 euro per le spese tecniche, poco più di 4.000 euro di oneri riflessi e circa 4.800 euro per oneri del responsabile unico del procedimento, oltre a 24.483,82 euro di IVA e una piccola quota di imprevisti. L’obiettivo è completare un tratto importante della pista ciclopedonale, rendendo il lungomare di Ospedaletti ancora più attrattivo per residenti e turisti, e rafforzando al tempo stesso il ruolo del paese come nodo centrale della mobilità sostenibile nel Ponente ligure.