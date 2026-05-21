Sanremo, aperte le domande per gratuità o riduzione del buono mensa: c’è tempo fino al 30 settembre

C’è tempo sino alle 23.59 del 30 settembre per presentare la domanda di ammissione per ottenere la gratuità e/ la riduzione della tariffa del buono mensa anno scolastico 2026-2027.

La scadenza del 30 settembre è derogata SOLO E SOLTANTO nel caso in cui durante l’anno scolastico 2026-2027 sia acquisita dopo il 30 settembre una nuova certificazione attestante handicap (lieve, medio, grave) in riferimento alla Legge 104/92. La domanda deve essere presentata unicamente tramite il format on line pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sanremo (www.comune.sanremo.im.it) in Servizi On line, Istanze On line.

Per informazioni chiamare il numero 0184/52901 o inviare mail a ufficio.scuola@comune.sanremo.im.it