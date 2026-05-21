Ponte sull’Argentina, lavori verso la fase decisiva: entro il 30 giugno il montaggio della struttura, poi gli ultimi interventi (Foto e video)

Il nuovo ponte sul torrente Argentina prende forma, ma per vedere davvero riaperto il collegamento ciclopedonale tra Taggia e Riva Ligure bisognerà ancora attendere. Dopo l’avvio delle operazioni di varo della nuova struttura a campata unica, iniziato nelle scorse ore, emerge infatti un punto fondamentale: il montaggio del ponte dovrà essere completato entro fine giugno per rispettare le scadenze legate ai fondi PNRR, ma la data effettiva di transitabilità dell’opera non è ancora stata definita. Il cantiere, inserito nel più ampio intervento di messa in sicurezza idraulica del torrente Argentina, continua quindi a procedere secondo il cronoprogramma indicato dalla Regione Liguria, nonostante i ritardi accumulati nei mesi scorsi a causa del rinvio della demolizione del vecchio ponte e delle condizioni meteorologiche invernali particolarmente difficili.

“Stiamo procedendo nei tempi previsti dal cronoprogramma”, aveva spiegato ieri l’assessore regionale alle Infrastrutture e Difesa del Suolo Giacomo Raul Giampedrone, sottolineando come l’obiettivo sia completare tutta la parte strutturale entro la fine di giugno, termine imposto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con cui l’opera è finanziata insieme ai fondi regionali. Ed è proprio il 30 giugno la data chiave dell’intervento: entro quel termine il ponte dovrà risultare montato per consentire la rendicontazione dei finanziamenti PNRR. Diverso però il tema dell’apertura effettiva al transito. Dopo il completamento strutturale, infatti, saranno ancora necessari ulteriori lavori e verifiche prima della reale riapertura del collegamento ciclopedonale.

Al momento, dunque, non esiste ancora una data certa sulla possibilità per cittadini e turisti di attraversare nuovamente il ponte. L’obiettivo resta comunque quello di arrivare alla stagione estiva con il nuovo collegamento strutturalmente completato. Nel frattempo il cantiere continua a incidere sulla viabilità ciclabile. Da questa mattina è stata chiusa anche la rampa lato Riva Ligure, mentre resta già interdetto il lato Taggia. Prevista però una breve riapertura temporanea durante il ponte del 2 giugno: da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno compresi le rampe saranno nuovamente percorribili per garantire continuità al traffico turistico lungo la pista ciclopedonale.

L’intervento sul torrente Argentina rappresenta uno dei lavori infrastrutturali più importanti degli ultimi anni per il ponente ligure, con un investimento complessivo superiore ai 17 milioni di euro che comprende anche la realizzazione delle nuove arginature e la messa in sicurezza idraulica dell’intera area.