Ventimiglia, sfalcio e pulizia dei camminamenti: al via gli interventi (Foto)

Sono iniziati in questi giorni a Ventimiglia gli interventi di sfalcio e pulizia dei camminamenti che, dal centro storico, conducono verso il mare.

"Le operazioni proseguiranno progressivamente e interesseranno tutte le principali vie di collegamento tra il centro storico, la zona di Marina San Giuseppe e il Borgo, con l’obiettivo di garantire maggiore decoro, sicurezza e facilità di accesso sia ai cittadini che ai tanti turisti" - fa sapere l'assessore Domenico Calimera.

"Si tratta di interventi che vengono svolti durante tutto l’anno ma che in questo periodo richiedono un impegno più intenso: le recenti piogge, unite all’aumento delle temperature, favoriscono infatti una crescita più rapida della vegetazione, rendendo necessario un lavoro più capillare e frequente" - sottolinea Calimera.