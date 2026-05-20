Anche la provincia di Imperia si mobilita per la neutralità dell’Italia: DSP lancia banchetti e incontri in tutto il Ponente

Anche la provincia di Imperia si prepara a mobilitarsi per sostenere la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare sulla neutralità permanente dell’Italia. Nelle prossime settimane, Democrazia Sovrana Popolare (DSP), il movimento guidato da Marco Rizzo, organizzerà una serie di banchetti e incontri pubblici in tutto il Ponente ligure per raccogliere firme a favore della modifica dell’articolo 11 della Costituzione. L’obiettivo della proposta è quello di introdurre nella Carta costituzionale il principio della neutralità permanente rispetto alle alleanze militari, una scelta che DSP definisce come fondamentale per garantire “sovranità nazionale, pace e tutela degli interessi del popolo italiano”.

Il movimento sottolinea come la campagna non voglia essere una battaglia di partito, ma una mobilitazione popolare aperta a cittadini, associazioni, movimenti politici e realtà civiche e sociali che condividano la necessità di sottrarre l’Italia alle logiche dei blocchi militari e dei conflitti internazionali. Secondo DSP, la neutralità permetterebbe di ridurre le spese militari e reinvestire maggiori risorse in settori strategici come sanità, scuola, pensioni e sostegno alle piccole imprese. Il movimento evidenzia inoltre la necessità di riportare al centro gli interessi nazionali nelle politiche energetiche, economiche e di difesa, fermando l’invio di armi e il coinvolgimento italiano nei teatri di guerra esteri.

I cittadini potranno firmare sia ai banchetti organizzati sul territorio provinciale sia online attraverso la piattaforma ufficiale del Ministero della Giustizia: firma digitale per la proposta di legge sulla neutralità permanente

Il calendario delle iniziative in provincia di Imperia

22 maggio – Ventimiglia , dalle 9 alle 15, di fronte al mercato

, dalle 9 alle 15, di fronte al mercato 25 maggio – Imperia , dalle 9.30 alle 15.30, in Via Cascione

, dalle 9.30 alle 15.30, in Via Cascione 30 maggio – Sanremo , dalle 9.30 alle 15.30, in Via Matteotti, zona statua Mike Bongiorno

, dalle 9.30 alle 15.30, in Via Matteotti, zona statua Mike Bongiorno 1 giugno – Arma di Taggia , dalle 9.30 alle 15.30, in Via Candido Queirolo

, dalle 9.30 alle 15.30, in Via Candido Queirolo 6 giugno – Bordighera , dalle 9.30 alle 16 all’accesso del Palazzo del Parco; seguirà incontro pubblico serale dalle 20.30 alle 22 presso il salone della chiesa di Terrasanta

, dalle 9.30 alle 16 all’accesso del Palazzo del Parco; seguirà incontro pubblico serale dalle 20.30 alle 22 presso il salone della chiesa di Terrasanta 17 giugno – Perinaldo , incontro pubblico dalle 20.30 alle 22 alla Biblioteca Civica di Via Antonio Gramsci

, incontro pubblico dalle 20.30 alle 22 alla Biblioteca Civica di Via Antonio Gramsci 23 giugno – Diano Marina , dalle 9.30 alle 15.30, in Corso Roma angolo Via Colombo

, dalle 9.30 alle 15.30, in Corso Roma angolo Via Colombo 30 giugno – Pieve di Teco , dalle 9.30 alle 15.30, in Piazza Bensi

, dalle 9.30 alle 15.30, in Piazza Bensi 9 luglio – Dolceacqua, dalle 9.30 alle 15.30, in Piazza Garibaldi

DSP Imperia annuncia inoltre che nuovi appuntamenti potrebbero essere aggiunti nelle prossime settimane per ampliare ulteriormente la partecipazione popolare alla campagna sulla neutralità dell’Italia.