A Ventimiglia è tornata la Junior Bikers: minimoto, sicurezza stradale e tanto divertimento

Casco allacciato, minimoto elettriche pronte e tanta voglia di divertirsi imparando. A Ventimiglia è tornata la “ Junior Bikers – Dream Experience ”, la giornata dedicata ai più giovani che unisce educazione stradale e attività pratiche in un format pensato per coinvolgere bambini e famiglie.

Domenica 17 maggio 2026, oltre 100 bambini tra i 6 e i 12 anni hanno partecipato all’iniziativa, vivendo un’esperienza costruita per avvicinare i più piccoli ai temi della sicurezza stradale attraverso il gioco e la partecipazione diretta.

Per un giorno, Ventimiglia si è trasformata in un piccolo circuito educativo dove i giovani partecipanti hanno potuto provare minimoto elettriche in totale sicurezza grazie al supporto del Moto Club BMS di Sanremo e della Federazione Motociclistica Italiana.

Non solo divertimento. Durante le attività, bambini e ragazzi hanno imparato anche alcune regole fondamentali della guida responsabile: dall’uso corretto del casco all’attenzione verso i segnali, passando per postura, protezioni e rispetto degli altri utenti della strada.

L’iniziativa fa parte del progetto “Ti Voglio Bene – Ventimiglia Sicura”, promosso insieme al Comune di Ventimiglia e sostenuto da Safety21 tramite SPV21 Ventimiglia nell’ambito del partenariato pubblico privato dedicato alla sicurezza urbana.

L’obiettivo è parlare di sicurezza stradale con un linguaggio vicino alle nuove generazioni, trasformando temi importanti in esperienze concrete, coinvolgenti e facili da ricordare.

La seconda edizione della “Junior Bikers – Dream Experience” conferma così il successo di un appuntamento che punta a crescere ancora, coinvolgendo sempre più giovani in attività educative capaci di lasciare un messaggio positivo anche fuori dal circuito.