Sanremo: il comune affida le libere attrezzate 'Bussana Levante' e 'Arenella', concessioni stagionali a Duna Srl e Thalassa Snc

Il Comune di Sanremo ha approvato le determine per l’affidamento delle concessioni relative alla gestione tecnica della spiaggia libera attrezzata di Bussana Levante e delle aree comunali in località Arenella, al termine delle procedure di manifestazione d’interesse avviate ad aprile.

Per quanto riguarda Bussana Levante, la concessione è stata affidata alla società Duna Srl, unica istanza ritenuta ammissibile tra le due pervenute al Comune. La seconda domanda, infatti, è stata esclusa perché presentata oltre i termini previsti dal bando. La gestione decorrerà dalla consegna del servizio fino al 30 settembre, con eventuale proroga al 31 ottobre. La società aggiudicataria dovrà versare al Comune un corrispettivo di 12 mila euro oltre IVA per l’utilizzo dei manufatti comunali, oltre al rimborso del 50% del canone demaniale marittimo e della relativa imposta regionale. Il valore complessivo stimato dell’appalto è pari a 140 mila euro.

Per la struttura balneare dell’Arenella, invece, l’affidamento è andato alla Thalassa Snc di Cannicci Niccolò e Cristallini Luca, unica impresa partecipante alla procedura. La concessione sarà valida fino al 31 dicembre prossimo, con possibile proroga fino al 31 marzo 2027. In questo caso il canone previsto per l’utilizzo delle strutture comunali è di 5 mila euro oltre IVA, ai quali si aggiunge anche qui il rimborso del 50% del canone demaniale e dell’imposta regionale. Il valore stimato dell’appalto ammonta a 50 mila euro.

Entrambe le procedure sono state svolte tramite affidamento diretto, come previsto dall’articolo 50 del nuovo Codice degli Appalti, dopo la pubblicazione degli avvisi pubblici sul sito del Comune, sull’Albo Pretorio e sulla piattaforma regionale “Liguria Appalti”. Il Comune ha inoltre precisato che sono già state avviate le verifiche sui requisiti morali, professionali e antimafia delle società affidatarie.