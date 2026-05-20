Longevità attiva e prevenzione vascolare: a Sanremo un incontro con il chirurgo Claudio Novali

Il Lions Club Sanremo Host organizza per giovedì 28 maggio, alle 20, un importante appuntamento dedicato alla salute e alla prevenzione dal titolo “Longevità attiva – Conoscere e vivere la prevenzione vascolare”. L’incontro si terrà presso il Ristorante Campo Golf Sanremo e rappresenterà un’occasione di confronto e approfondimento su temi di grande attualità legati al benessere e alla qualità della vita.

Nel corso della serata si parlerà degli aspetti sociologici, clinici, terapeutici e comportamentali legati alla prevenzione delle malattie vascolari, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di adottare corretti stili di vita per favorire una longevità sana e attiva. Relatore dell’evento sarà Claudio Novali, chirurgo vascolare e presidente dell’Associazione Pazienti Malattie Vascolari, figura di riferimento nel panorama medico-specialistico del settore.

L’iniziativa si inserisce nell’attività di servizio e divulgazione promossa dal Lions Clubs International – Distretto 108 Ia3, guidato dal governatore Mauro Imbrenda, con il patrocinio organizzativo del presidente del Lions Club Sanremo Host, Giorgio Cravaschino. Come sottolinea il tema dell’incontro, “Conoscere e vivere la prevenzione vascolare” significa acquisire maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della cura del proprio benessere quotidiano.