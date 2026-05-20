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Attualità | 20 maggio 2026, 07:11

Sanremo: l'idea di un gestore al Mercato Annonario arriva l’albero dei ciucci (Foto)

Un rito simbolico per aiutare i più piccoli a dire addio al ciuccio: un gesto semplice che trasforma il distacco in un momento di crescita e comunità

Al Mercato annonario spunta l'albero dei ciucci, l'iniziativa che vuole dare un passaggio più "dolce" ai bambini che devono dire addio appunto al proprio ciuccio. Vicino allo spazio dedicato ai libri è stato infatti allestito un finto albero con dei ganci su cui i bambini potranno di qui in avanti compiere questo rito di crescita.

L'idea, portata a Sanremo da Riccardo, uno dei gestori dei banchi, nasce in Nord Europa nei Paesi scandinavi e mira a trasformare una fase normale della crescita in un momento simbolico per i più piccoli: invece di vivere il distacco come una perdita o una “punizione”, diventa un piccolo rito di crescita. Il bambino porta il ciuccio all’albero, lo lega ai rami con un nastro o lo appende, trasformando il momento in un’esperienza positiva che rende il bambino orgoglioso del traguardo, aiutandolo a sentirsi parte di qualcosa di condiviso, vedendo altri bambini fare la stessa cosa.

"Sarebbe carino fare anche un albero degli smartphone - scherza Riccardo - così da potersi staccare un po' anche da quelli". Un gesto semplice che, tra le corsie del mercato, racconta come anche gli spazi della quotidianità possano diventare luoghi di comunità e crescita. E mentre l’albero dei ciucci comincia a riempirsi, l’auspicio è che questo piccolo rito continui a regalare ai bambini un passaggio più sereno verso nuove tappe della loro autonomia, dando anche un tocco di colore al Mercato.

Elia Folco

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