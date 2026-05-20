Bus fantasma alle fermate, nuova segnalazione di disservizi: non vedente denuncia “Così andare al lavoro diventa un’incertezza”

Ancora autobus che passano senza fermarsi e utenti lasciati a terra. A segnalarlo è un residente non vedente che, anche questa mattina, si è trovato impossibilitato a salire sul mezzo mentre attendeva alla fermata abituale. “Stamattina ho avuto l’ennesimo disservizio: la corriera è passata e non si è fermata. Non è neanche la prima volta che succede nell’ultimo anno”, racconta. Una situazione che, oltre al disagio, genera forte preoccupazione per chi dipende quotidianamente dal servizio pubblico per raggiungere il lavoro.

Secondo il cittadino, le campagne di sensibilizzazione annunciate dall’azienda di trasporto non starebbero producendo risultati concreti. “Continuano a dire che stanno lavorando per aumentare l’attenzione alle fermate, ma o queste campagne non funzionano o c’è poca attenzione da parte degli autisti. Sembra una battaglia persa: sto pensando di sporgere denuncia alle forze dell’ordine, perché non si può vivere con la paura di non riuscire ad arrivare al lavoro”. Non si tratta di una novità: già lo scorso anno alla nostra redazione erano stati segnalati casi simili dalla stessa persona che, a distanza di un anno, sottolinea come la situazione non sia migliorata.

Tra gli episodi ricordati, anche uno avvenuto alcuni mesi fa: “Ero alla fermata con una ragazza. È arrivato il bus per Taggia e lei mi ha detto che subito dietro sarebbe arrivato quello per Andora, che dovevo prendere io. Ma il mio autobus ha superato l’altro senza fermarsi. L’autista del bus per Taggia, accortosi della situazione, mi ha fatto salire e mi ha accompagnato dal collega chiedendogli di fermarsi”.

Nonostante le segnalazioni inviate all’azienda, la situazione non sarebbe migliorata. “Continuano a rispondere che stanno lavorando per risolvere il problema, ma i risultati non li vedo”, conclude, chiedendo interventi concreti per garantire un servizio affidabile e accessibile, soprattutto per le persone con disabilità visiva.