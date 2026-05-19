Riva Ligure, incontro sulla prevenzione delle droghe: studenti e Polizia Locale insieme per la legalità (Foto)

Giovedì scorso, gli alunni della scuola secondaria di primo grado “G. Marconi” di Riva Ligure hanno partecipato a un importante incontro formativo dedicato al delicato tema delle sostanze stupefacenti e della prevenzione. Protagonisti della giornata sono stati gli operatori dell’Unità di Sicurezza Urbana e dell’Unità Cinofila della Polizia Locale di Loano, coadiuvati dagli operatori del Comando di Polizia Locale di Riva Ligure. Durante l’incontro, gli agenti hanno illustrato ai ragazzi il proprio lavoro quotidiano, spiegando le tecniche di prevenzione e il ruolo fondamentale svolto dai cani antidroga nelle attività di controllo del territorio.

L’iniziativa ha permesso agli studenti di conoscere da vicino le dinamiche operative delle forze dell’ordine e di comprendere quanto sia importante la prevenzione come strumento di tutela della salute, della sicurezza e della legalità. Determinante la collaborazione tra le realtà coinvolte: l’Amministrazione comunale di Riva Ligure, rappresentata dalla consigliera Silvia Boeri, la dirigenza scolastica dell’Istituto e il Comando di Polizia Locale. Una sinergia concreta che ha consentito di offrire agli studenti un momento di crescita, confronto e consapevolezza su un tema sempre più vicino alle giovani generazioni.

La partecipazione attenta e curiosa dei ragazzi ha confermato il valore di iniziative come questa, capaci di unire formazione, prevenzione e vicinanza delle istituzioni al mondo della scuola.