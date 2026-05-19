Progetto di riqualificazione e futuro dell’area sportiva, il Bordighera Lawn Tennis Club 1878 chiede un confronto pubblico con i cinque candidati sindaco (Foto)

Un progetto di riqualificazione integrato dedicato a tennis, bocce, turismo sportivo e aggregazione sociale. Il Bordighera Lawn Tennis Club 1878 chiede un confronto pubblico sul futuro dell’area sportiva con i cinque candidati sindaco.

Il BLTC 1878, primo tennis club d’Italia e dell’Europa continentale, ha, infatti, presentato al Comune un importante progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo con l’obiettivo di modernizzare una delle strutture storiche della città e rafforzare ulteriormente il ruolo di Bordighera nel panorama del tennis nazionale e internazionale. "Il progetto nasce anche con l’intenzione di adeguare l’impianto agli standard e alle misure richieste dal tennis internazionale, così da permettere in futuro l’organizzazione di eventi e tornei di livello sempre più alto" - fa sapere il Bordighera Lawn Tennis Club 1878 - "Il progetto, presentato in Comune a firma del progettista Fabrizio Alborno, prevede anche lo spostamento della bocciofila in una nuova struttura dedicata, moderna e appositamente realizzata, con più campi anche coperti, senza costi e senza penalizzazioni per l’associazione. L’obiettivo dell’intervento è quello di ampliare i campi a disposizione del tennis, modernizzare l’impianto e creare una struttura sempre più competitiva a livello nazionale e internazionale, in grado di ospitare allenamenti, eventi e tornei di alto livello".

Il Bordighera Lawn Tennis Club 1878 rappresenta da sempre una realtà storica e sportiva di grande valore per il territorio. Oggi, in un momento straordinario per il tennis italiano, il club ritiene sia fondamentale "investire sul futuro, migliorando strutture e servizi per la città, per i giovani e per il turismo sportivo. La collaborazione con Riccardo Piatti, nata al BLTC nel 2010 e ancora attiva oggi, ha contribuito negli anni a portare a Bordighera atleti, allenatori e appassionati provenienti da tutto il mondo del tennis. Ancora oggi il BLTC mette a disposizione di Riccardo Piatti tre campi, contribuendo concretamente alla presenza sportiva e turistica della città. Il club è già frequentato da diversi professionisti che scelgono Bordighera soprattutto per la preparazione sulla terra battuta. L’obiettivo del progetto è quello di ampliare ulteriormente le possibilità di allenamento, creando nuove superfici e strutture moderne in grado di rispondere alle esigenze del tennis internazionale. Tra i sogni c’è anche quello di poter rivedere in futuro Jannik Sinner allenarsi sui campi di Bordighera, dove è cresciuto durante gli anni della collaborazione con Riccardo Piatti".