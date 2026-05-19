Sanremo, Corso Mombello chiude per lavori: scatta il divieto di transito dal 20 maggio

Cambia temporaneamente la viabilità in una delle arterie principali della città. A partire dalle 7 di domani, scatterà il divieto di transito assoluto in un tratto strategico di Corso Mombello. Il provvedimento si è reso necessario per consentire lo svolgimento in totale sicurezza dei lavori di potatura delle palme ad alto fusto. L'intervento, coordinato dall'Ufficio Ambiente dopo il parere favorevole del Comando di Polizia Municipale, sarà eseguito dagli specialisti della ditta Verde Verticale S.r.l..
L'ordinanza di modifica alla circolazione stradale rimarrà attiva fino al termine delle operazioni di manutenzione. Nel dettaglio, lo stop ai veicoli riguarderà:
- Zona interessata: Corso Mombello, dal civico 46 al civico 78.
- Restrizione: Divieto di transito a tutte le categorie di veicoli.
- Orario di inizio: Mercoledì 20 maggio 2026, a partire dalle ore 07:00.
La nuova disciplina temporanea sarà indicata sul posto attraverso la segnaletica stradale mobile. Il Comune invita gli automobilisti alla massima attenzione: la Polizia Locale presidierà la zona per gestire i flussi di traffico e far rispettare i divieti.
Nota per i residenti e gli automobilisti: Per i trasgressori scatteranno le sanzioni previste dal Codice della Strada. Inoltre, i veicoli lasciati in sosta vietata nelle aree di cantiere saranno soggetti a rimozione forzata immediata (ai sensi dell'Art. 159 del CdS).