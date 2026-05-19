Rischi legati alle dipendenze, la polizia di Stato parla ai giovani: Ventimiglia ospita "L'inganno della droga" (Foto)

Rischi legati alle dipendenze e l’importanza di scegliere la 'strada giusta' al centro del convegno "L'inganno della droga" andato in scena questa mattina al teatro comunale di Ventimiglia.

Un incontro dedicato ai giovani per informare, prevenire e scegliere consapevolmente il proprio futuro. La Polizia di Stato, insieme alle istituzioni e a esperti del settore, ha, infatti, parlato al cuore e alle menti dei giovani per aiutarli a "scegliere la rotta giusta". Per l'occasione hanno preso la parola il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il prefetto della provincia di Imperia Antonio Giaccari e il questore della provincia di Imperia Andrea Nicola Lo Iacono per i saluti istituzionali.

Sono seguiti poi gli interventi del vicequestore Paolo Arena, dirigente del commissariato della polizia di Stato di Ventimiglia, moderatore dell'incontro, che ha fatto un'introduzione su 'L'inganno della droga'; del dottor Antonio Pignataro, dirigente generale della polizia di Stato e consulente del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha parlato di "Droga: schiavitù e morte"; del vicequestore Martino Santacroce, dirigente del settore della polizia di frontiera di Ventimiglia, che ha approfondito i "Flussi migratori e contrasto alla droga"; del dottor Marco Mollica, direttore del Dipartimento Salute mentale e dipendenze, e della dottoressa Federica Ingaramo, direttrice sostituta S.C. Salute mentale e dipendenze del distretto 1 di Ventimiglia, che si sono soffermati su "Adolescenza e uso di sostanze dopo la pandemia: stato dell'arte e interventi integrati nella provincia intemelia" e di don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia al Mare e presidente dell'associazione Angeli di Pace, che ha illustrato "La tragedia della cocaina e lo sfruttamento dei bambini".

Dopo la testimonianza della dottoressa Alessandra Risso, dirigente dell'area amministrativa del comune di Ventimiglia e direttore sociale dell'Ambito 1, su "Prevenzione, inclusione e rete territoriale: i servizi sociali di Ambito come attori nel sistema di contrasto alle dipendenze e al traffico di stupefacenti" è stato dato spazio a domande e osservazioni da parte degli studenti.