Da Ventimiglia a Sarzana, tre giorni di cammino per la pace: scout liguri uniti nella grande staffetta

Dal 22 al 24 maggio la Liguria sarà attraversata da una grande manifestazione itinerante dedicata alla pace: una staffetta di tre giorni che unirà simbolicamente e concretamente i gruppi scout dell’Agesci, del Cngei e le comunità del Masci, da Ventimiglia a Sarzana. L’iniziativa nasce dal Manifesto della Pace, documento elaborato attraverso un percorso condiviso tra le comunità capi che hanno partecipato all’assemblea regionale Agesci Liguria, svoltasi a Genova il 19 aprile scorso. Il Manifesto propone una visione concreta e attuale della pace, intesa non come semplice assenza di conflitti ma come una realtà viva e quotidiana, costruita attraverso relazioni autentiche, ascolto e scelte consapevoli.

La manifestazione sarà una vera e propria staffetta aperta e partecipata, fatta di tappe, incontri, momenti di riflessione, attività educative e testimonianze. Giovani, educatori, famiglie e cittadini saranno coinvolti in un’esperienza di cammino condiviso con l’obiettivo di diffondere una cultura della pace fondata su dignità, dialogo e responsabilità. Particolare attenzione sarà dedicata all’educazione alla pace come processo attivo e trasformativo. Al centro del percorso ci saranno:

la valorizzazione delle differenze ;

; la gestione costruttiva dei conflitti ;

; la promozione di una comunicazione non violenta ;

; il protagonismo consapevole delle nuove generazioni.

I conflitti saranno letti non come ostacoli, ma come occasioni di crescita e confronto, “una vera palestra di pace” nella quale sviluppare empatia, responsabilità e capacità relazionali. Durante le tre giornate il cammino sarà arricchito da momenti di servizio, preghiera e dialogo, oltre a incontri con realtà del territorio e attività di gruppo. Centrale sarà la dimensione comunitaria: la pace, infatti, si costruisce insieme, coinvolgendo piccoli gruppi, famiglie e intere comunità locali. L’iniziativa vuole essere soprattutto un invito concreto all’azione, affinché ciascuno possa diventare “artigiano di pace” nella vita quotidiana attraverso presenza, coerenza e partecipazione attiva. Tutti potranno prendere parte alla manifestazione, anche solo per una tappa, oppure raggiungere uno dei sei luoghi di preghiera che Agesci allestirà lungo il percorso.

Per quanto riguarda la Zona Alpi Liguri, che si estende da Ventimiglia a Borgio Verezzi, il passaggio della Staffetta avverrà dalle 17 di venerdì 22 maggio alle 9 di sabato 23 maggio. I nove gruppi scout della Zona si alterneranno nel passaggio del testimone secondo il programma stabilito. Uno dei momenti più significativi sarà la veglia notturna prevista nella Chiesa di Santa Chiara, presso le Sorelle Clarisse di Porto Maurizio, a Imperia. Qui, tra la mezzanotte e le 3 del mattino di venerdì 22 maggio, il testimone sarà custodito in un momento aperto a tutti per vegliare e pregare per la pace. La Chiesa di Santa Chiara resterà inoltre aperta per tutti i tre giorni dell’iniziativa, offrendo a chiunque lo desideri uno spazio di raccoglimento e preghiera personale.

Un cammino condiviso che attraverserà l’intera Liguria unendo persone, esperienze e visioni diverse in un’unica direzione: costruire insieme una pace possibile.