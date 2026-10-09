Il brivido della lettura conquista Sanremo: 570 studenti protagonisti nel centro storico

Ha registrato numeri da record la prima edizione di PALOMAR, la rassegna di narrativa gialla, mystery e horror per bambini e ragazzi organizzata dalle associazioni Talea e Pigna Mon Amour, con il sostegno dell’assessorato alla cultura guidato da Enza Dedali.

Il centro storico si è trasformato in un laboratorio diffuso a cielo aperto, accogliendo ben 570 ragazzi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, per un totale di 30 classi e 11 istituti scolastici del territorio.

Un traguardo importante che conferma la bontà di un progetto capace di unire la promozione della lettura alla valorizzazione del patrimonio storico cittadino. Autori, illustratori, laboratori creativi, giochi investigativi e percorsi immersivi hanno coinvolto gli studenti in un'esperienza culturale viva e partecipata, incentrata sul brivido della scoperta, sulla narrazione e sull'immaginazione.

“I numeri di questa prima edizione - dichiara l’assessore Enza Dedali - superano ogni aspettativa e confermano quanto il mondo della scuola senta il bisogno di esperienze culturali immersive. Vedere la Pigna animata da centinaia di studenti curiosi e appassionati dimostra che unire la lettura alla scoperta del centro storico è una formula vincente per la città. I luoghi cittadini della cultura hanno aperto le porte agli studenti e ancora una volta è risultato evidente come sia importante investire nei siti pubblici che diventano, così, vere e proprie case per i cittadini. Ringrazio le associazioni Talea, Pigna Mon Amour e gli uffici del Settore Cultura e Patrimonio per il grande lavoro che ha permesso di raggiungere questo risultato”.

Il successo registrato in termini di partecipazione e l'interesse dimostrato dal mondo scolastico lasciano già il segno: diverse classi e istituti comprensivi hanno infatti manifestato il desiderio di prenotarsi fin da ora per la prossima edizione, confermando il valore educativo e culturale dell’iniziativa promossa da Talea e Pigna Mon Amour.

Il percorso di PALOMAR non si ferma qui ed è pronto a coinvolgere nuovamente la cittadinanza e le famiglie con la festa di sabato 10 ottobre (ore 15), un momento di condivisione per continuare a vivere le storie e lo spirito della rassegna nel cuore del quartiere.

Infine, il 16 aprile in piazza Nota si svolgerà la grande giornata di premiazione del contest collettivo "Classi in Mistero" e "Arte in Mistero", in cui verranno celebrati gli elaborati, i racconti e le creazioni artistiche realizzate dalle scuole.

PALOMAR si conferma così una rete preziosa tra scuole, territorio, librerie, associazioni e famiglie, dimostrando che i libri sanno creare comunità e accendere l'immaginazione dei più giovani.



