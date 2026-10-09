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Eventi | 09 ottobre 2026, 10:27

Anche Sanremo aderisce alla giornata nazionale delle famiglie al museo

Palazzo Nota e la “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo”: domenica 11 ottobre porte aperte per un pomeriggio ispirato all'immaginario di Rubino

Anche Sanremo aderisce alla giornata nazionale delle famiglie al museo

Domenica 11 ottobre il Museo civico di Palazzo Nota partecipa alla “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo”, l’evento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie per vivere i luoghi della cultura in modo coinvolgente e partecipativo.

Dalle ore 15 alle 18, Palazzo Nota si trasformerà in uno spazio di scoperta e fantasia, offrendo a bambini e genitori un ricco programma di attività. Al centro del pomeriggio ci sarà il mondo fantastico e giocoso di La gatta di Re Pattadi Antonio Rubino, affiancato da tanti altri racconti dedicati al mondo dei gatti.

L’appuntamento non si limiterà all’ascolto: i partecipanti saranno coinvolti in laboratori creativi e percorsi di narrazione pensati per stimolare la creatività e avvicinare i più giovani al patrimonio artistico e culturale cittadino in un’atmosfera di festa e condivisione (ingresso libero e gratuito).

A partire dalle ore 16 verrà offerta una merenda in piazza.


 

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