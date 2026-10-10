Taggia, al Convento di San Domenico un concerto per la Madonna del Rosario: attesi il Vescovo Suetta e il Prefetto Giaccari

Il Convento di San Domenico a Taggia si prepara a ospitare un fine settimana dedicato alla spiritualità, alla musica e alla tradizione religiosa, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Rosario. Nel pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre, alle 16, è in programma un concerto offerto dalla Parrocchia dei Santi Apostoli Giacomo e Filippo, che ha promosso l'iniziativa per celebrare la ricorrenza in uno dei luoghi più significativi della storia religiosa del territorio. L'appuntamento rappresenta un'occasione per valorizzare il patrimonio spirituale e culturale del convento, da decenni al centro di un'attività condivisa tra le istituzioni religiose e civili, impegnate nella sua conservazione e promozione.

Alla manifestazione di oggi interverranno il Vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta, e il Prefetto di Imperia, dottor Antonio Giaccari, in rappresentanza delle due istituzioni, religiosa e civile. La loro presenza sottolinea il valore della collaborazione che nel corso degli anni ha contribuito a mantenere vivo e a valorizzare il Convento di San Domenico, importante punto di riferimento per la spiritualità locale. Un impegno che si lega alla volontà di preservare un luogo di grande rilevanza storica e religiosa, rendendolo al tempo stesso occasione d'incontro e partecipazione per la comunità.

Protagonista del concerto sarà il coro genovese "Sibi Consoni", diretto da Roberta Paraninfo, formazione che si è distinta nel panorama musicale grazie alla partecipazione a concorsi e festival nazionali e internazionali, ottenendo riconoscimenti per la propria attività artistica. La presenza del gruppo offrirà al pubblico un momento musicale inserito nel programma delle celebrazioni mariane, unendo la dimensione artistica a quella religiosa. L'iniziativa conferma inoltre il ruolo del convento come spazio capace di accogliere appuntamenti culturali e musicali, contribuendo a mantenere viva la tradizione e a far conoscere uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio di Taggia.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 11 ottobre, sempre al Convento di San Domenico, con un secondo appuntamento di carattere religioso. Alle 11 sarà infatti celebrata una Messa solenne presieduta da don Simone Grisolia, novello sacerdote, che guiderà la comunità nella liturgia dedicata alla ricorrenza. Due giornate che intrecciano musica, fede e partecipazione, rinnovando il legame tra la comunità tabiese e il convento, luogo che continua a rappresentare un riferimento importante per la vita religiosa e culturale del territorio.