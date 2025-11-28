Sanremo, via Matteotti si anima per il Black Friday. Lavista: “Ci aspettiamo un +20% nelle vendite” (Foto)

A Sanremo è ufficialmente giornata di shopping. Il Black Friday riempie le strade del centro e, già dalle prime ore del mattino, via Matteotti è stata invasa da residenti e turisti a caccia di sconti e occasioni. Un afflusso continuo di persone che hanno scelto di approfittare delle promozioni per anticipare i regali di Natale o per concedersi acquisti personali.

Il Black Friday, anche nella città dei fiori, è diventato un appuntamento consolidato. “Oggi questa ricorrenza è ormai una delle giornate commerciali più importanti dell’anno”, spiega Paolo Lavista, presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio. “Molti sanremesi anticipano i regali di Natale e dalle nostre rilevazioni emerge un incremento del 20% delle vendite”.

Lavista evidenzia però anche una trasformazione del fenomeno: “Il Black Friday sta diventando una vera e propria ‘black week’. Questo rischia di modificare lo spirito originario dell’iniziativa e di creare confusione, perché non è più sempre chiaro se si tratti di un giorno, di un weekend o di una settimana di sconti”.

E nonostante la concorrenza dell’online, i negozi del centro hanno risposto presente. “Il commercio digitale è rilevante, ma i negozi restano un riferimento”, continua. “Chi entra trova persone esperte e consigli personalizzati. C’è un rapporto umano che fa la differenza: il commercio locale va valorizzato”.

Tra acquisti personali e regali già programmati, la giornata si sta rivelando particolarmente favorevole per le attività. “Durante il Black Friday tanti clienti comprano per sé o per i doni natalizi, con possibilità di risparmio che arrivano al 20-30%”, conclude.

Sanremo dunque vive il suo venerdì di sconti con negozi affollati e vetrine protagoniste: una risposta concreta alla sfida dell’e-commerce e un segnale positivo per l’economia cittadina.