Vallecrosia, la 3B porta in scena Manzoni in versione pop: applausi per lo spettacolo inclusivo dell’“Andrea Doria”

L’auditorium dell’Istituto “Andrea Doria” di Vallecrosia al Mare si è trasformato in un vero e proprio teatro della creatività grazie allo spettacolo realizzato dagli studenti della classe 3B, protagonisti di una originale reinterpretazione de I Promessi Sposi. La rappresentazione si è aperta con un sorprendente dialogo immaginario tra Alessandro Manzoni e uno studente del 2026, scettico davanti a quello che considera un “mattone” della letteratura italiana. Da qui ha preso vita uno spettacolo dinamico e coinvolgente che ha saputo attualizzare il celebre romanzo attraverso la musica e il linguaggio dei ragazzi.

Dopo la parte introduttiva recitata, i momenti più celebri dell’opera sono stati trasformati in canzoni interpretate dagli stessi alunni: dai timori di Don Abbondio alla conversione dell’Innominato, fino al lieto fine di Renzo e Lucia. Un mix tra teatro e musical pop che ha conquistato il pubblico presente in sala. Il progetto è nato dall’idea delle professoresse Paolino e Mazza, responsabili dell’ideazione e della regia, con la collaborazione delle docenti Esposito e Morgante. Un lavoro corale che ha coinvolto l’intera classe, valorizzando competenze artistiche, relazionali e creative.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla professoressa Paolino, che ha sottolineato il valore umano dell’esperienza: “Mettersi in gioco davanti a un pubblico ha aiutato molti ragazzi a trasformare l’ansia in energia creativa”. La docente ha evidenziato anche il clima di collaborazione nato durante le prove, fondamentale per rafforzare fiducia e spirito di gruppo. Sulla stessa linea la professoressa Mazza, che ha definito il progetto “un’esperienza profondamente inclusiva”, aggiungendo: “Ogni studente ha trovato il proprio spazio e ha brillato a modo suo, in un palcoscenico senza barriere”.

L’auditorium gremito ha accompagnato il finale con lunghi applausi, premiando un’iniziativa capace di dimostrare come i classici possano ancora parlare alle nuove generazioni quando vengono riletti con linguaggi contemporanei. La 3B ha così dimostrato che “quel ramo del lago di Como” non è poi così lontano, soprattutto quando a guidare il viaggio sono musica, entusiasmo e partecipazione.