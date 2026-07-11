CNA Liguria porta il saper fare italiano nel cuore della Costa Azzurra: a Saint-Jean-Cap-Ferrat nasce "Riviera Senza Confini"

Si chiama "Riviera Senza Confini – Artigiani, Creatori, Eccellenze Italiane" ed è il nuovo progetto con cui CNA Liguria, grazie al coordinamento di CNA Imperia, punta a rafforzare i rapporti economici tra la Liguria e la Costa Azzurra. Per la prima volta l'associazione porta una vetrina internazionale dedicata all'artigianato ligure nel prestigioso porto di Saint-Jean-Cap-Ferrat, una delle località più esclusive della Riviera francese. L'iniziativa prevede, per i mesi di luglio, agosto e settembre, l'apertura di due spazi espositivi e commerciali che ospiteranno una selezione delle migliori produzioni artigiane del territorio, con l'obiettivo di trasformare questa esperienza in un progetto stabile e permanente.

L'iniziativa nasce dalla volontà di riprendere idealmente le antiche rotte commerciali che per secoli hanno unito le due sponde del Ponente ligure e della Costa Azzurra. Secondo CNA, il mare rappresenta ancora oggi un elemento di collegamento tra territori accomunati da storia, cultura e relazioni economiche. Il progetto vuole così offrire nuove opportunità di internazionalizzazione alle imprese liguri, promuovendo produzioni che spaziano dall'artigianato artistico alla moda, dalla cosmetica al design, fino all'oreficeria, all'arte vetraria, alle lavorazioni del legno e alle eccellenze manifatturiere regionali. L'obiettivo è valorizzare non solo i prodotti, ma anche il patrimonio culturale e la tradizione che ogni impresa rappresenta.

Determinante, per la nascita dell'iniziativa, è stata la collaborazione sviluppata negli ultimi anni tra CNA Imperia, la Camera di Commercio Italiana di Nizza Sophia Antipolis Côte d'Azur e il Comune di Saint-Jean-Cap-Ferrat. Un percorso che aveva già portato alla realizzazione del progetto "Visitez l'Italie" e che ora compie un ulteriore passo avanti, mettendo le imprese al centro di una strategia di promozione internazionale. L'intero progetto sarà inoltre valorizzato dal marchio Arti-Turismo, ideato da CNA Imperia e riconosciuto da CNA Nazionale come modello innovativo di turismo esperienziale capace di coniugare artigianato, cultura, territorio e accoglienza.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al sindaco di Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean-François Dieterich, che ha sostenuto il progetto fin dalle prime fasi, e al direttore generale della Camera di Commercio Italiana di Nizza Sophia Antipolis Côte d'Azur, Agostino Pesce, per il lavoro svolto nella costruzione delle relazioni istituzionali che hanno permesso di concretizzare l'iniziativa. Per CNA si tratta di un esempio concreto di collaborazione transfrontaliera destinata a rafforzare il dialogo economico tra Italia e Francia e a creare nuove occasioni di crescita per le piccole e medie imprese del territorio.

"Non inauguriamo semplicemente due negozi. Inauguriamo una nuova relazione economica tra la Liguria e la Costa Azzurra. Portiamo il saper fare italiano dove viene riconosciuto, apprezzato e ricercato, creando per le nostre imprese un'opportunità che difficilmente potrebbero costruire da sole. Questo significa fare associazione oggi", ha dichiarato il segretario territoriale di CNA Imperia, Luciano Vazzano. "Per troppo tempo il confine è stato percepito come una linea che divide. Noi vogliamo trasformarlo in una linea che unisce. Meno barriere e più relazioni. Meno distanza e più collaborazione. È questa la missione che CNA porta avanti ogni giorno e 'Riviera Senza Confini' ne rappresenta oggi una delle espressioni più concrete".

Il segretario territoriale ha poi evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni e associazioni. "Questa iniziativa dimostra che quando associazioni, istituzioni e territori condividono una visione comune possono nascere opportunità straordinarie per le imprese. Ringrazio il sindaco Jean-François Dieterich e il direttore generale della CCINice Agostino Pesce per aver creduto insieme a noi in un progetto che guarda lontano e che siamo convinti crescerà negli anni". Infine ha sottolineato il significato simbolico dell'iniziativa: "Non esportiamo semplicemente prodotti. Portiamo sulla Costa Azzurra il valore del saper fare italiano, la creatività delle nostre imprese e una cultura del lavoro riconosciuta in tutto il mondo. Ogni azienda presente sarà ambasciatrice della Liguria, dell'Italia e dell'autentica qualità artigiana".

Per CNA questo rappresenta soltanto il primo passo di un percorso più ampio. L'obiettivo dichiarato è costruire una presenza stabile delle eccellenze artigiane italiane sulla Costa Azzurra e realizzare un modello di promozione internazionale replicabile anche in altri territori. "Riviera Senza Confini" viene così presentato come un progetto di lungo periodo, capace di rafforzare le relazioni economiche tra le due Riviere, valorizzare il made in Italy e offrire nuove prospettive di crescita alle imprese artigiane liguri.