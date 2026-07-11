Weekend di sole e gran caldo in provincia di Imperia: spiagge prese d'assalto e afa persistente lungo tutta la costa

Con l'estate ormai entrata nel vivo, la provincia di Imperia si prepara a vivere un weekend all'insegna del sole e del caldo intenso, con temperature elevate che accompagneranno residenti e turisti lungo tutto il litorale. Le condizioni meteorologiche favoriranno una vera e propria invasione delle spiagge della Riviera dei Fiori, dove migliaia di persone approfitteranno delle giornate festive per cercare refrigerio tra mare e stabilimenti balneari. Secondo le previsioni, infatti, il bel tempo sarà prevalente sulla zona A, mentre soltanto le aree montane di confine potranno vedere qualche episodio di instabilità nelle ore più calde della giornata. L'elemento dominante resterà comunque il caldo, destinato a mantenersi su livelli elevati anche nei prossimi giorni.

Le temperature minime hanno evidenziato ancora una volta la netta differenza tra costa ed entroterra. I valori più bassi sono stati registrati a Pornassio con 13,2 gradi, seguita da Triora con 13,9 e da Pigna con 14,2. Clima decisamente più fresco anche a Montegrosso Pian Latte (16,5), Pieve di Teco (16,6) e Rocchetta Nervina (18). Lungo la costa, invece, la notte è stata decisamente più mite, con Ventimiglia compresa tra 23,3 e 23,7 gradi, Cipressa a 23,9, Diano Castello a 24,2 e punte di 25,9 gradi sia a Sanremo sia a Imperia, valori che testimoniano un clima particolarmente afoso già nelle ore notturne e che rendono più difficile trovare sollievo dal caldo.

Anche le massime confermano un quadro tipicamente estivo, con l'entroterra protagonista delle temperature più elevate. Il valore più alto è stato registrato a Rocchetta Nervina con 33 gradi, davanti a Dolceacqua con 32,4 e Airole con 31,4. Oltre i 31 gradi anche Dolcedo, mentre Pigna ha sfiorato i 31 con 30,9. Lungo il litorale il caldo è stato mitigato soltanto in parte dalla brezza marina, con Ventimiglia che ha raggiunto i 30,3 gradi, Sanremo e Pontedassio ferme a 29,4, Diano Castello e Borgomaro a 29,8 e Imperia a 27,9. Valori che, uniti all'elevata umidità, hanno comunque fatto percepire temperature decisamente superiori a quelle registrate dai termometri.

Per la giornata odierna gli esperti prevedono ancora tempo stabile e soleggiato sulla provincia di Imperia, mentre nel pomeriggio saranno possibili condizioni di instabilità esclusivamente sui rilievi di confine, in particolare sulle zone alpine, dove non si esclude una bassa probabilità di temporali anche di forte intensità accompagnati da improvvise raffiche di vento e locali grandinate di piccole dimensioni. Si tratta però di fenomeni destinati a rimanere confinati alle aree montane, senza particolari ripercussioni sul resto del territorio provinciale, dove continueranno invece a prevalere sole e caldo. Permangono inoltre condizioni di disagio fisiologico per il caldo su gran parte del territorio, localmente anche intenso lungo la fascia costiera e nelle vallate meno ventilate.

Le conseguenze saranno evidenti soprattutto lungo il litorale della Riviera dei Fiori. Da Ventimiglia fino ad Andora, passando per Bordighera, Ospedaletti, Sanremo, Arma di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia e Diano Marina, è atteso un vero e proprio assalto alle spiagge, con residenti e numerosi turisti pronti ad approfittare del fine settimana per trascorrere diverse ore al mare. Stabilimenti balneari e spiagge libere si preparano quindi ad accogliere un elevato afflusso di persone, mentre i lungomare saranno animati fino a tarda sera grazie a temperature che resteranno elevate anche dopo il tramonto.

Il caldo continuerà a farsi sentire anche nei prossimi giorni. Per domenica e lunedì è previsto ancora disagio fisiologico per il caldo sulla zona A, soprattutto lungo la costa e nelle vallate poco ventilate, mentre la situazione cambierà ben poco sotto il profilo meteorologico. Lunedì il tempo sarà stabile con il passaggio di sottili velature e temperature in ulteriore aumento, accompagnate da venti deboli e brezze costiere. Martedì si assisterà soltanto a una lieve diminuzione dei valori termici, mentre mercoledì il cielo tornerà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con temperature nuovamente in lieve aumento. Giovedì, infine, il transito di nubi alte e velature non impedirà al caldo di continuare a interessare la provincia, con venti deboli dai quadranti occidentali e un quadro meteorologico che conferma la piena stabilità estiva almeno fino alla seconda parte della prossima settimana.