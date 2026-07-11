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Attualità | 11 luglio 2026, 12:54

Sanremo, si cerca la cagnolina Mia: smarrita in zona Villa Ormond, ultimo avvistamento alla Croce della Parà

L'appello dei proprietari: è molto buona ma impaurita e tende ad allontanarsi. Chi riuscisse a metterla in sicurezza è invitato a contattare il 3491844746

Sanremo, si cerca la cagnolina Mia: smarrita in zona Villa Ormond, ultimo avvistamento alla Croce della Parà

Proseguono a Sanremo le ricerche di Mia, una meticcia di Labrador di taglia media, smarrita nella giornata di lunedì 6 luglio nella zona di Villa Ormond. La cagnolina, che pesa circa 16 chilogrammi, è stata avvistata per l'ultima volta nella mattinata di mercoledì presso la Croce della Parà, dove alcuni cittadini l'hanno notata mentre si aggirava da sola. Da quel momento, però, di lei non si sono avute ulteriori segnalazioni.

I proprietari hanno diffuso un appello nella speranza che qualcuno possa riconoscerla e contribuire al suo recupero. Mia è descritta come un cane estremamente buono e docile, ma in questo momento è particolarmente spaventata e, proprio per questo motivo, tende ad allontanarsi quando qualcuno prova ad avvicinarla. Per questo motivo viene raccomandata la massima calma, evitando di inseguirla per non rischiare di farla fuggire ulteriormente.

Chiunque dovesse avvistare Mia o, nel caso riuscisse a prenderla senza metterla in difficoltà, è invitato a custodirla temporaneamente e a contattare immediatamente il numero 3491844746. Ogni segnalazione potrebbe rivelarsi determinante per consentire alla cagnolina di tornare al più presto a casa e riabbracciare la sua famiglia, che da giorni la sta cercando senza sosta.

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