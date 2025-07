Sanremo: nomina di assistente al Rup per il porto vecchio, Ventimiglia "Una scelta inopportuna sul piano politico e di trasparenza amministrativa"

“Pur riconoscendo all’ingegner Stefano Puppo un profilo professionale di altissimo livello e una competenza indiscutibile nel campo dell’ingegneria idraulica, ritengo doveroso esprimere alcune riserve sulla recente decisione dell’Amministrazione”. Sono le parole del Consigliere di opposizione, Daniele Ventimiglia (Lega), in relazione alla notizia pubblicata oggi (QUI) sulla nomina ad assistente al Rup per il restyling del porto vecchio.

“Appare a mio giudizio – prosegue Ventimiglia - quantomeno inopportuna, non per motivi tecnici, ma per una questione di opportunità politica e di trasparenza amministrativa. Parliamo infatti del presidente dell’associazione Anima (dimissionario da settembre, Ndr), da sempre espressione politica della maggioranza consiliare, del Sindaco, nonché socio della Canottieri Sanremo. Una scelta che rischia di minare la credibilità e la trasparenza di un progetto strategico per la città, già ampiamente bocciato per le modifiche apportante da tutti i fruitori del porto”.

“La nomina di Puppo – termina il Consigliere di opposizione - ci affida l’impressione di un percorso già tracciato, di una visione vincolata e non realmente condivisa con la cittadinanza. È una decisione che sa di arroganza istituzionale, quando invece sarebbe stato doveroso, proprio per il buon andamento dell’iter e per rispetto verso i cittadini, individuare una figura di pari valore tecnico, ma libera da legami politici troppo evidenti. Sanremo merita un porto vecchio pensato per tutti, non per pochi e merita soprattutto scelte trasparenti”.