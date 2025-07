Stefano Puppo ha rassegnato le dimissioni da Presidente di Anima: entro settembre nuova struttura

Entro il mese di settembre sarà definita una nuova struttura dell’Ufficio di Presidenza, che supererà l’attuale assetto organizzativo con l’obiettivo di rendere il movimento più inclusivo e rappresentativo. Questo rinnovamento nasce anche in vista delle prossime elezioni provinciali, in cui ANIMA intende essere protagonista e portare un contributo civico significativo.

"Anima si conferma come il primo movimento politico a Sanremo, in costante crescita sul territorio grazie alla sua capacità di ascolto, dedizione e approccio innovativo. Come accade nelle esperienze civiche più dinamiche, l’evoluzione del movimento avviene con una rapidità superiore rispetto ai partiti tradizionali, garantendo così un’elevata capacità di innovazione e adattamento ai cambiamenti del contesto politico. Con una rappresentanza attiva composta da 7 consiglieri comunali e 3 assessori, Anima continua a lavorare con serietà, impegno e senso di responsabilità al servizio della comunità".