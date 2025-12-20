Elezioni provinciali, Berrino: Fratelli d’Italia cresce sul territorio e si conferma seconda forza in Provincia

“Le elezioni provinciali, seppur di secondo livello, confermano l’apprezzamento per Fratelli d’Italia, che stiamo vivendo a livello nazionale ma anche locale”. Questo il commento del Senatore Berrino, nonché segretario provinciale del partito di Giorgia Meloni, a poco più di 24 ore dal voto che ha portato nuovamente alla guida dell’ente, Claudio Scajola.

“Siamo molto soddisfatti – dice Berrino - perché siamo secondi con 63 voti, presi tra Ventimiglia e Diano che, di fatto, rappresentano un premio importante da parte di esponenti di diverse fazioni civiche e politiche, che hanno scelto la candidata di Fratelli d’Italia, Manuela Sasso”.

Il voto provinciale, quindi, conferma la crescita di Fratelli d’Italia e la sua presenza sul territorio. Il tutto evidenziando come il partito abbia solo due consiglieri comunali a Sanremo ed uno ad Imperia.