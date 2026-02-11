Nasce a Sanremo il Comitato NO Referendum Giustizia: incontro pubblico su voto e indipendenza della magistratura

Nei giorni scorsi è stato ufficialmente costituito il “Comitato NO Referendum Giustizia Sanremo”, promosso da partiti, associazioni, movimenti e liste civiche dell’area sanremese. Del Comitato fanno parte Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Rifondazione Comunista, ANPI Sanremo, oltre alle associazioni culturali Progetto Comune, Generazione Sanremo e Sanremo Insieme.

La prima iniziativa pubblica è in programma sabato prossimo alle 17, presso la sala della Federazione Operaia Sanremese, in via F. Corradi 47, a Sanremo. L’incontro sarà un dibattito aperto alla cittadinanza dedicato all’importanza del voto e al tema dell’indipendenza della magistratura. All’appuntamento interverranno la dott.ssa Laura Russo e il dott. Salvatore Salemi, entrambi magistrati e componenti del Comitato Giusto dire NO. A presentare e coordinare l’incontro sarà Claudio Donzella, giornalista. Il confronto si concentrerà sulla parte della Costituzione interessata dalla riforma, quella che tutela l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, considerate dal Comitato un presupposto essenziale per garantire l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

«L’iniziativa vuole essere un momento di informazione e partecipazione consapevole», spiegano i promotori, «per aiutare i cittadini a comprendere meglio i contenuti della riforma e le sue possibili implicazioni». L’evento è aperto a tutti e si propone come un’occasione di approfondimento e confronto pubblico su un tema centrale per la democrazia e lo Stato di diritto.