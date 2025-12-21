Elezioni provinciali, Gabriele Amarella: "E' il trionfo di Forza Italia, siamo noi i veri vincitori"

"Ci tengo a ringraziare i consiglieri comunali che mi hanno votato e sono pronto a mettermi a disposizione della Provincia per essere il rappresentante di tutti i cittadini. Voglio ringraziare, in particolare, il presidente Claudio Scajola per la fiducia e per avermi confermato nella sua lista" - dice il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia e segretario di Forza Italia Ventimiglia Gabriele Amarella riconfermato consigliere provinciale.

Dopo aver espresso apprezzamenti per gli attestati di stima ricevuti, a mezzo stampa, dal segretario provinciale Simone Vassallo e dal segretario regionale Carlo Bagnasco, Amarella entra nel vivo dell'analisi politica: "Le elezioni provinciali di Imperia hanno consegnato un risultato inequivocabile: Forza Italia si conferma nettamente primo partito della Provincia di Imperia. Abbiamo raccolto complessivamente 39.115 voti ponderati, a conferma della nostra posizione di forza trainante nella coalizione di centrodestra. Forza Italia ha preferito puntare sul lavoro di squadra, piuttosto che concentrare le forze su un solo candidato, portando a segno un risultato collettivo importante che ci premia con ben cinque consiglieri provinciali. I veri vincitori siamo noi nonostante nelle ultime settimane molti temi a noi a cuore, tipo la sanità, siano stati strumentalizzati a soli fini propagandistici".

"Con questi numeri, Forza Italia a 39.115, Lega a 13.520 e Fratelli d'Italia a 7.927, gli Azzurri rappresentano oltre la metà del potenziale del centrodestra" - dice Amarella commentando i risultati - "Siamo i veri vincitori di questa tornata, al di là dei proclami che leggo qua e là sui giornali".