Liguria, Armando Biasi "Psicologo di base e più fondi alla salute mentale per prevenire il disagio giovanile"

“La Liguria sarà tra le prime Regioni in Italia a sperimentare la figura dello psicologo di base e la sua capillarità sul territorio deve essere garantita. Anche perché la diagnosi precoce delle malattie psichiatriche è fondamentale per i pazienti. E’ quindi necessario potenziare le misure dedicate a queste patologie, che peraltro stanno colpendo in maniera più intensa i giovani, i quali, più degli adulti, negli ultimi anni hanno accusato problemi di socializzazione derivanti anche dall’isolamento sociale imposto durante il ‘lockdown’ per la pandemia di Covid 19". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi.

"Credo sia indispensabile - prosegue - aumentare le figure professionali idonee a prevenire un disagio adolescenziale e che sia importante ritrovare nuove superfici al fine di gestire meglio tale fenomeno. Infatti, se avremo le dovute attenzioni alla prevenzione eviteremo di trovarci in uno stato di emergenza fra dieci anni, spendendo somme di denaro maggiori. Sono pertanto soddisfatto che l’Assemblea legislativa della Liguria abbia approvato l’emendamento della Lega che impegna la giunta Bucci a predisporre idonei finanziamenti volti a implementare l’assistenza in materia di neuropsichiatria e psichiatria e a organizzare un Piano regionale che possa offrire un servizio di assistenza H24 sul territorio per le persone affette dalle patologie relative alla salute mentale”.