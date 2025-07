Sanremo: nomina dell'Ingegner Stefano Puppo per il porto vecchio, Rodà "A rischio il discusso iter e la trasparenza amministrativa"

"Apprendo dai mezzi di comunicazione della recente nomina dell’ingegner Puppo. Pur riconoscendo la sua indiscussa competenza professionale, si solleva comunque la questione relativa al fatto che egli ha ricoperto la carica di presidente dell’associazione Anima, fino a settembre e che sia tuttora socio della Canottieri". Sono le parole del Consigliere di opposizione Monica Rodà (Sanremo Domani) in relazione alla nomina dell'Ingegner Stefano Puppo in qualità di assistente al Rup per il restyling del porto vecchio.

"Questa decisione da parte dell'amministrazione - termina il Consigliere Rodà - potrebbe mettere a rischio l'iter già ampiamente discusso riguardo al porto vecchio. Inoltre, solleva anche importanti questioni di trasparenza sia amministrativa che politica".