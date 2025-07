Sanremo: nomina di Stefano Puppo per il progetto del porto vecchio, dal Comune "La consulenza sarà pagata dal concessionario"

“Gli oneri della consulenza saranno a carico del concessionario e non del comune”. Interviene in questo modo, a titolo di precisazione l’Amministrazione comunale di Sanremo, in relazione all’incarico all’Ingegner Stefano Puppo, in qualità di supporto al Responsabile Unico del Procedimento.

Puppo, infatti, come da determina dirigenziale, aiuterà il Rup nell’analisi delle osservazioni in seno alla Conferenza dei Servizi preliminare per la modifica parziale del progetto definitivo di riqualificazione del Porto Vecchio. Gli 8.800 euro per la consulenza saranno a carico della ‘Porto di Sanremo Srl’, società del gruppo Reuben Brothers, che si occuperà della ristrutturazione dell’approdo storico matuziano.

“Si tratta – termina palazzo Bellevue – di una procedura già portata avanti per altri incarichi di supporto affidati in precedenza in merito alla procedura di project financing”.