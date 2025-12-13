Molini di Triora, l’opposizione interroga il sindaco sull’acquedotto di Corte: “A rischio la salvaguardia del servizio idrico”

Nel prossimo Consiglio comunale di Molini di Triora, in programma martedì 16 dicembre alle 17.30, il tema della gestione dell’acquedotto della frazione di Corte arriverà ufficialmente in aula. Il gruppo di opposizione ha infatti presentato un’interpellanza rivolta al sindaco Sasso su una questione definita “seria e delicata”: la possibile perdita della salvaguardia comunale nella gestione del Servizio Idrico Integrato.

A sollevare il caso è il capogruppo di opposizione Antonio Mario Becciu, che spiega come la vicenda sia emersa nel corso della normale attività di controllo sugli atti amministrativi. Dall’analisi del protocollo comunale, il gruppo di minoranza ha rilevato una serie di comunicazioni provenienti dagli uffici della Provincia di Imperia, nelle quali venivano richiesti chiarimenti in merito al presunto affidamento del Servizio Idrico Integrato alla Cooperativa Acqua Potabile di Corte Srl.

Secondo quanto riportato nell’interpellanza, a queste richieste – più volte sollecitate dagli uffici provinciali – l’amministrazione comunale non avrebbe mai fornito riscontro. Una circostanza che ha acceso le preoccupazioni dell’opposizione, preoccupata per le possibili conseguenze sul piano amministrativo e gestionale.

Nel documento ufficiale, indirizzato al sindaco, al segretario comunale e al presidente del Consiglio, il gruppo di opposizione chiede chiarimenti puntuali su diversi aspetti: perché non si sia proceduto a rispondere alle richieste della Provincia, quale sia l’effettiva situazione della gestione dell’acquedotto di Corte, se esista un rischio concreto di perdere la salvaguardia comunale del servizio idrico e quali scenari potrebbero aprirsi nel caso in cui tale salvaguardia venisse meno. Viene inoltre chiesto di riferire sull’esito di una riunione tenutasi negli uffici provinciali, convocata proprio per fare luce sulla vicenda.

In un primo momento, l’opposizione aveva chiesto la convocazione di un Consiglio comunale straordinario monotematico. Successivamente, anche su richiesta degli uffici e per contenere i costi, si è deciso di inserire l’interpellanza all’interno della seduta già prevista per il bilancio.

“Vista l’importanza della vicenda – sottolinea Becciu – al termine del Consiglio sarà nostra cura informare sull’esito dell’incontro, con la speranza che questo ritardo nella gestione della questione da parte dell’amministrazione non abbia come conseguenza la perdita della salvaguardia del Servizio Idrico Integrato”.