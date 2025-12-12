Sanremo rischia di perdere un voto alle provinciali: consiglio comunale 'flash' lunedì per la surroga di Silvana Ormea

Consiglio comunale flash, quello convocato per lunedì prossimo a Sanremo. Ancora da conferma l’orario dell’assise, che dovrebbe svolgersi intorno a mezzogiorno. La ‘chiamata’ per i consiglieri comunali è stata necessaria per non far perdere al comune matuziano un voto alle prossime elezioni provinciali.

Con il rimpasto di giunta e con l’ingresso nell’esecutivo di Silvana Ormea, si è liberato un posto in assise per Giuseppe Faraldi, ex assessore al turismo e candidato alle ultime elezioni nella lista di ‘Sanremo al Centro’ come lo stesso neo assessore. Se si fosse aspettato il 22 dicembre, giorno in cui è stato convocato il consiglio comunale sul bilancio (oltre ad una serie di altre pratiche e del classico ‘question time), Sanremo avrebbe perso un voto alle provinciali fissate per la prossima settimana.

Il presidente del Consiglio, Alessandro Il Grande, provvederà a convocare in giornata l’assise che, secondo quanto confermato, durerà pochissimi minuti. Giusto il tempo di fare l’appello e far passare la pratica della surroga del consigliere Ormea. Giuseppe Faraldi, quindi, dopo una parentesi di un anno e mezzo, torna sulla scena politica e lo farà lunedì prossimo.