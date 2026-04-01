Ex ospedale di Ventimiglia, il sindaco di Pigna Trutalli: "Abbiamo fatto un incontro e due consigli comunali"

"E' pretestuoso, vergognoso e non è corretto quello che è stato dichiarato dal consigliere Stefani. Abbiamo fatto due consigli comunali sull'ex ospedale di Ventimiglia. E' stata fatta una riunione ed è stata informata. Tutte le decisioni sono state condivise con maggioranza e minoranza. Il consigliere Stefani non si fa sentire né vedere in Comune da mesi, non è neanche venuta all'ultimo consiglio comunale sul bilancio. In quella seduta abbiamo parlato anche dell'ex ospedale di Ventimiglia e abbiamo illustrato le informazioni che avevamo a riguardo" - dice il sindaco di Pigna Roberto Trutalli replicando alle dichiarazioni del consigliere comunale di minoranza Patrizia Stefani sull'ex ospedale di Ventimiglia.

"L’ex ospedale Santo Spirito di Ventimiglia verrà venduto al Ministero dei Beni Culturali nel rispetto della volontà testamentaria" - afferma il primo cittadino - "E' un lascito del professore Ludovico Isnardi al comune di Pigna con precise volontà testamentarie redatte nel 1927, anno della sua scomparsa. Un uomo straordinario, figlio della comunità di Pigna, divenuto medico e professore e un filantropo di una generosità estrema che nella sua vita ha lasciato alla nostra comunità beni di inestimabile valore. L’area in oggetto rappresenta un altissimo valore aggiunto per la città di Ventimiglia e per tutto il comprensorio intemelio. I soldi della vendita della struttura saranno destinati, secondo le indicazioni del professor Isnardi, per aiutare poveri, bisognosi e studenti. Li utilizzeremo, perciò, per finanziare interventi per la scuola, per la salute delle persone fragili e per la casa di riposo".

"E' un percorso iniziato nel 2022 e non è stato tralasciato nulla. Abbiamo fatto due perizie, le abbiamo portate in consiglio comunale e abbiamo fatto un incontro. Abbiamo fatto diversi interventi di salvaguardia del bene pulendo l'interno, mettendo agli ingressi delle reti elettrosaldate e pagando per un anno la vigilanza con la Vigile. Ancora ieri pomeriggio una ditta è intervenuta perché ci hanno sfondato una porta. Avevamo bisogno di certezze e finalmente sono arrivate" - sottolinea Trutalli - "Un lavoro non semplice che ci ha visto, insieme alla Soprintendenza, uniti nel perseguire l’obiettivo prefissato: un’area archeologica di valore internazionale dove troveranno posto le numerose testimonianze della romanità. Dopo quasi quattro anni si chiude un percorso. Per Pigna è un traguardo importante. Un grazie va al sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, alla Soprintendenza e alla Agenzia del Demanio. Oggi l’estremo Ponente potrà essere guardato con occhi diversi e soprattutto potrà sviluppare tutta l’area archeologica. Un grazie alla memoria del professore Ludovico Isnardi".