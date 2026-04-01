Ex ospedale di Ventimiglia, Di Muro: "Il Ministero della Cultura è pronto all’acquisto"

"Il Ministero della Cultura è pronto all’acquisto dell’ex ospedale di Ventimiglia per un valore di circa 2,6 milioni di euro". Lo annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

"Un passaggio decisivo che segna l’avvio della fase conclusiva di un percorso complesso che darà lustro alla nostra città" - fa sapere Di Muro - "Desidero ringraziare il Ministero della Cultura, la Soprintendenza, il comune di Pigna e l’Agenzia del Demanio, con cui mi sono confrontato in questi mesi per sostenere e stimolare questo percorso. Esempio di una filiera istituzionale che dimostra ancora una volta la sua efficacia".

"Ridare vita all’ex ospedale significa contrastare il degrado, eliminare situazioni di abuso e restituire sicurezza all’area ma, soprattutto, vuol dire riqualificare il quartiere di Nervia, portando valore aggiunto ai residenti e costruendo un grande progetto per il futuro" - sottolinea Di Muro - "L’obiettivo è ambizioso: realizzare uno dei poli museali più importanti della Liguria, capace di attrarre turismo e integrarsi con le nuove infrastrutture, dal parcheggio alla pista ciclopedonale, in sinergia con tutto il comprensorio. Un passo concreto per dare a Ventimiglia una nuova identità culturale, con uno sguardo sempre più aperto a livello internazionale".