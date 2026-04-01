Acquisto dell'ex ospedale di Ventimiglia, il consigliere comunale di Pigna Stefani: "Doveva essere condiviso nelle sedi istituzionali competenti"

"Apprendiamo dagli organi di informazione online dell’intenzione del Ministero di procedere all’acquisto dell’ex ospedale di Ventimiglia con l’obiettivo di realizzare un polo museale. In qualità di consigliere comunale del comune di Pigna, ente proprietario dell’immobile, esprimo soddisfazione per una prospettiva che potrebbe rappresentare un’importante opportunità di valorizzazione del territorio" - dice il consigliere comunale di minoranza a Pigna Patrizia Stefani.
"Allo stesso tempo, ritengo doveroso evidenziare come notizie di tale rilevanza, presumibilmente frutto di un percorso amministrativo già avviato, dovrebbero essere condivise e approfondite nelle sedi istituzionali competenti, garantendo il necessario coinvolgimento degli organi rappresentativi" - sottolinea Stefani - "Il rispetto dei ruoli, della trasparenza amministrativa e delle corrette dinamiche democratiche costituisce un principio fondamentale che non può essere trascurato, soprattutto su temi di interesse strategico per la comunità".
"Confido pertanto che, per il futuro, venga assicurato un metodo di lavoro più inclusivo e rispettoso delle prerogative del Consiglio comunale" - afferma il consigliere comunale di minoranza Stefani.