Sanremo, accordo del comune con l'Italgas: incasso da oltre 2 milioni e nuova rete gas fino al 2027

L'amministrazione comunale di Sanremo ha approvato la transazione con Italgas Reti Spa, mettendo fine a un contenzioso legato ai canoni di concessione del servizio di distribuzione del gas per gli anni più recenti. L’intesa consentirà al Comune di incassare oltre 2 milioni di euro e di ottenere nuovi interventi sulla rete cittadina. Al centro della vicenda c’è la gestione del servizio gas, affidata fin dal 1989 senza canone concessorio e poi modificata nel 2010 con un atto aggiuntivo che introduceva un corrispettivo economico. Dopo la scadenza del regime transitorio nel 2012 e in assenza della gara d’ambito, il rapporto è proseguito, ma dal 2021 sono emerse divergenze sui pagamenti dovuti.

Il Comune aveva infatti richiesto il pagamento dei canoni anche per gli anni successivi, mentre la società aveva contestato l’obbligo, sostenendo il venir meno delle condizioni originarie. Da qui l’avvio degli accertamenti e il rischio di un contenzioso. Con l’accordo approvato, le parti hanno scelto una soluzione conciliativa. In particolare, Italgas si impegna a versare 2.006.666,50 euro per le annualità dal 2021 al 2025, consentendo così al Comune di chiudere definitivamente la partita economica e revocare gli atti di accertamento. Oltre alla componente economica, l’intesa prevede anche interventi concreti sulla rete, tra cui l’estensione in via Val d’Olivi e via Bonmoschetto, con possibilità di ulteriori opere qualora il nuovo gestore non subentri entro un anno.

Per il futuro cambia anche il sistema di calcolo del canone: non più una cifra fissa, ma un valore legato al 5% del Vincolo Ricavi Distribuzione (VRD), parametro stabilito dall’Autorità nazionale e destinato a variare nel tempo. Nel bilancio comunale, il gettito è stimato in circa 240 mila euro annui fino all’avvio della nuova gestione d’ambito. L’accordo avrà efficacia fino al subentro del nuovo gestore, previsto indicativamente dal 1° gennaio 2027, dopo la gara d’ambito bandita nel novembre 2025. Determinante, nella scelta della Giunta, anche il quadro giuridico: secondo i pareri acquisiti, il protrarsi della gestione oltre i termini previsti avrebbe potuto giustificare una revisione delle condizioni economiche, rendendo incerto l’esito di un eventuale contenzioso. L’accordo sottoscritto con Italgas Reti SpA prevedeva, inoltre, la realizzazione delle due estensioni della rete in due aree collinari: via Val d’Olivi a Poggio (già conclusa nei mesi scorsi) e via Bonmoschetto a Coldirodi. A partire dall’anno in corso e fino all’effettivo avvio della gestione d’ambito, è stato concordato un canone a cui si dovranno aggiungere ogni anno investimenti consistenti nell’estensione della rete nelle zone della città che ne sono prive.

Nel provvedimento si sottolinea come l’intesa garantisca equilibrio tra le parti, assicurando al Comune risorse immediate e investimenti sul territorio, evitando al contempo i rischi e i tempi lunghi di una causa.