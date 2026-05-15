Bordighera, il Comune interviene sul Palazzetto dello Sport: “Controlli costanti, criticità limitate e nuovi investimenti per migliorare l’impianto”

Il Comune di Bordighera interviene in merito agli articoli di stampa che, nel tempo, hanno denunciato presunti malfunzionamenti del Palazzetto dello Sport. I Commissari straordinari, che fanno parte anche della Commissione di Vigilanza comunale, precisano che sull’impianto è in atto un monitoraggio costante delle attività del gestore, recentemente sanzionato per alcune inadempienze definite “non particolarmente rilevanti” rispetto alla complessità della concessione, al numero complessivo di utenti e alla pluralità di attività che convivono con le associazioni sportive del territorio.

Il controllo sull’impianto polisportivo — sottolineano i Commissari — è rafforzato dal lavoro della Commissione di Vigilanza comunale, composta anche da rappresentanti delle associazioni sportive, e dalla Commissione di supporto, attiva negli ultimi mesi. Quest’ultima, viene ricordato, non è un organo del Comune, ma una libera associazione privata nata dopo una mozione approvata dal Consiglio comunale nel giugno 2026, e le cui attività non rientrano nella sfera di intervento dell’amministrazione pubblica.

La Commissaria Straordinaria, dott.ssa Rosa Abussi, ribadisce l’attenzione dell’amministrazione verso il Palazzetto, considerato un punto di riferimento per le attività natatorie dell’intero comprensorio. Le segnalazioni ricevute dagli utenti — precisa — sono state sporadiche e di dettaglio, non indicative di criticità strutturali o diffuse.

L’impegno dell’amministrazione si è concretizzato in nuovi finanziamenti destinati a migliorare l’impianto: l’acquisto di un sollevatore elettrico per facilitare l’accesso alle persone con disabilità; interventi per la ventilazione dell’impianto, che permetteranno di risolvere le criticità legate al riciclo e al trattamento dell’aria; la sostituzione degli armadietti degli spogliatoi, per modernizzare gli ambienti e migliorarne la fruibilità.

Il Comune conferma dunque la volontà di garantire un impianto efficiente, sicuro e adeguato alle esigenze delle associazioni sportive e dei cittadini, attraverso un controllo costante e interventi mirati al miglioramento della struttura.