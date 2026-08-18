Super Karaoke al Resentello, Ventimiglia Progressista attacca la giunta comunale

Ventimiglia Progressista interviene con una dura nota politica sul dibattito cittadino, mettendo a confronto gli annunci dell'Amministrazione comunale relativi al "Super Karaoke" in programma al Resentello dal 3 al 5 settembre con la gestione delle principali problematiche ambientali e urbanistiche del territorio. Secondo l'opposizione, definire la manifestazione musicale un "evento straordinario che rimarrà nella storia" evidenzierebbe una mancanza di senso delle proporzioni di fronte a questioni ben più rilevanti per il futuro della città.

Al centro delle contestazioni della formazione politica c'è in primo luogo la situazione della Spiaggetta delle Uova ai Balzi Rossi. Ventimiglia Progressista punta i riflettori sulla presenza di pedane, passerelle, impianti e strutture tra le rocce, chiedendo verifiche puntuali sulla regolarità delle autorizzazioni e sull'impatto del business privato su un paesaggio considerato tra i più fragili della costa. Critiche severe vengono rivolte anche ai lavori della nuova "Porta d'Italia", ironicamente ridefinita come "Gimkana d'Italia" a causa dei restringimenti, delle traiettorie e della segnaletica provvisoria, ponendo interrogativi sulla sicurezza stradale, sulle verifiche e sul collaudo dell'opera.

Nel mirino del gruppo d'opposizione finiscono inoltre l'ampliamento delle attività commerciali nella zona e le preannunciate dighe soffolte nella baia di Latte. "Governare significa lasciare una città migliore di come l’hai trovata", conclude la nota di Ventimiglia Progressista, sottolineando come, una volta spenti i riflettori del festival canoro, a rimanere nel tempo e nella storia cittadina saranno esclusivamente le scelte amministrative effettuate sulla tutela del territorio e sulla sicurezza dei cittadini.