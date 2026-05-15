Sanremo, il nuovo PUD passa in commissione: ok unanime, ma il confronto si sposta in consiglio

Arrivata in commissione l'approvazione del nuovo Pud del demanio marittimo: la pratica discussa nella giornata di ieri ha visto l'approvazione all'unanimità dei presenti da parte dei presenti, anche se durante la fase finale della discussione i commissari, in particolare quelli dell'opposizione, hanno annunciato la volontà di portare il confronto politico in assise.

Massimo Rossano ha sottolineato come il provvedimento non sia soltanto tecnico: «Si portano pratiche definendole tecniche quando invece il peso della politica è sempre importante. Sono riflessioni ad ampio raggio che farò in consiglio comunale».

Sulla stessa linea Elisa Balestra. Anche dalla maggioranza il consigliere Umberto Bellini, presidente della commissione Finanze, ha annunciato di riservarsi un intervento durante il consiglio comunale di lunedì.

Il documento, illustrato dall’assessore Lucia Artusi, nasce dall’esigenza di aggiornare concessioni molto datate e preparare la città alle future gare legate alla direttiva Bolkestein, con l’obiettivo di migliorare accessibilità, servizi e uniformità delle spiagge.

Il piano prevede interventi diffusi lungo il litorale: nuove spiagge libere e libere attrezzate, collegamenti pedonali, riqualificazione di alcune aree e maggiore attenzione alla sostenibilità e all’immagine coordinata degli stabilimenti.

Il primo passaggio si chiude quindi con un sì unanime, ma il confronto politico è rinviato a lunedì, quando il tema approderà in consiglio comunale per la discussione definitiva.