Ventimiglia-Cuneo, Berrino (FdI): “Giornata storica per la convenzione Italia-Francia”

“Finalmente dopo più di cinquantacinque anni è operativa la nuova convenzione tra Italia e Francia per la Ferrovia Cuneo-Ventimiglia. L'accordo, ratificato ieri dall'Assemblea Nazionale francese, garantirà la gestione congiunta della linea, costi di manutenzione divisi in modo più equo e la possibilità di sbloccare fondi per il suo funzionamento e sviluppo, garantendone il futuro. Una giornata storica perché la linea ferroviaria è importantissima per le comunicazioni tra basso Piemonte e Liguria di Ponente attraverso la bella ma fragile Val Roya”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, componente del Comitato di Cooperazione frontaliera italo-francese.