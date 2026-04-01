Consiglio comunale, Federazione Civica con Ventimiglia nel cuore: "Il sindaco ha impedito il dibattito, il silenzio imposto non è governo" (Foto)

"In consiglio comunale si è consumata una scena che non può passare inosservata. Il sindaco ha scelto di impedire il dibattito, sottraendosi al confronto su temi gravi che meritano attenzione e responsabilità. Non è la prima volta ma ogni volta pesa di più perché quando la guida di una città si chiude al dialogo, non è solo una scelta politica: è un segnale di debolezza istituzionale" - dice Federazione Civica con Ventimiglia nel cuore commentando la seduta del consiglio comunale avvenuta lunedì sera nella città di confine.

"Il sindaco parla bene, questo nessuno lo nega. Sa tenere un comizio, sa accendere gli animi, sa costruire frasi efficaci ma governare è un’altra cosa e i primi tre anni di amministrazione lo dimostrano: Ventimiglia è sporca, le strade sono piene di buche, le opere già finanziate arrancano, il centro anziani è chiuso. Promesse tante, risultati pochi" - sottolinea Nico Martinetto, consigliere comunale di minoranza di Federazione Civica con Ventimiglia nel cuore - "Attorno a lui, una squadra di assessori che viene sminuita ogni giorno. Li accusa di non lavorare abbastanza ma intanto la città aspetta risposte. La maggioranza lo sostiene per dovere, per convenienza politica ma la fiducia è un’altra cosa. In privato, molti lo considerano un bravo oratore ma nulla di più. E allora ci si chiede: è questo il governo che Ventimiglia merita? Un sindaco nato da un tradimento politico, da firme davanti a un notaio, che oggi impone il silenzio e rifiuta il confronto? Manca la sostanza, manca la capacità amministrativa. Resta la forma, la retorica, la dialettica brillante ma non basta".

"In consiglio comunale era prevista la lettura dell'interpellanza sullo stato di avanzamento dei lavori del plesso Biancheri, interessato da adeguamenti antisismico e impiantistici. Nonostante avessimo già ottenuto una risposta scritta, era l'ultimo giorno utile per rispettare le tempistiche del Pnrr che ha finanziato i lavori ma si è preferito glissare rinviando ad altra data la discussione" - mette in risalto Martinetto - "L'amministrazione comunica che i lavori sono terminati ma abbiamo potuto appurare, in seguito alla segnalazione di alcuni genitori, che così non è. Per i rinforzi strutturali è possibile ancora vedere i tondini d'armatura a vista e il cantiere risulta tutt'ora aperto. Il collaudo è previsto per la fine di giugno, speriamo vivamente che tutte le opere siano terminate o si corre il rischio di prendere il finanziamento Pnrr. Dobbiamo, quindi, ribadire che Ventimiglia ha bisogno di una guida che ascolti, che risponda, che lavori. Non di un monologo".