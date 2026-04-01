Sanremo: riunione del tavolo del turismo sulla stagione 2026 tra promozione e grandi eventi

Dopo il passaggio in commissione, tocca stavolta al tavolo del turismo discutere del 2026 sanremese a livello turistico: la riunione, in cui l'assessore al turismo Alessandro Sindoni ha incontrato le associazioni di categoria, è stata occasione per iniziare a discutere di quella che sarà la prima campagna di promozione cittadina, individuando le aree di interesse dove puntare nel primo periodo, oltre a presentare loro una bozza di quello che quello che intende essere il quadro degli eventi che l'amministrazione cittadina intende stilare per la prossima stagione.

"Abbiamo iniziato a ragionare su quella che dovrebbe essere la prima campagna estiva che vedrà come zone di interesse Regno Unito, Francia, Austria, Svizzera, Germania, Olanda, Belgio, Svezia, Norvegia, Danimarca, Repubblica Ceca e Polonia. Una campagna di destination marketing della durata di un mese, per promuovere la stagione turistica a Sanremo".

Dato poi anche un primo sguardo a quelli che sono i dati Tim del turismo: l'occhio è stato indirizzato per il momento al periodo del Festival, così da poter comprendere a pieno il funzionamento di quei dati, per poi procedere nelle prossime settimane a fare un quadro dell'ultimo mese e mezzo, caratterizzato da numerosi eventi.

Spazio anche per il calendario, con la presentazione di una bozza ai presenti dopo la discussione in commissione: gli occhi di tutti sono ovviamente puntati sulla stagione estiva, da sempre momento chiave del turismo territoriale, tenendo però in considerazione il proposito di destagionalizzazione del turismo che si sta cercando di portare avanti, così da garantire la presenza turistica sul territorio anche in quei mesi dell'anno tendenzialmente più "calmi": è questo infatti uno degli aspetti più importanti su cui continua a investire l'assessore Sindoni, come ribadito anche nel corso dell'ultima commissione consiliare in cui il calendario è stato esposto a maggioranza e opposizione.

Da non dimenticare che però il calendario attuale resta ancora parziale comprendendo solamente quelli che sono gli eventi che prevedono un contributo da parte del Comune, mentre il calendario definitivo comprenderà molto di più: importante in tal senso sarà l'impegno al dialogo per andare a intercettare quegli eventi che non sono inseriti formalmente nel calendario manifestazioni, ma che svolgendosi comunque in città possono rivelarsi un importante volano turistico, entrando a far parte della campagna che il Comune avvierà una volta concluso il passaggio in consiglio.

Non mancheranno ovviamente quegli eventi che ormai sono identitari della città, sia quelli sportivi come la Baby maratona, il Padel Tour, Festa dello Sport, triathlon e Rally, concludendo poi con la maratona, sia quelli legati invece alla musica, tra cui il Festival del Jazz, gli eventi della Sinfonica, il Premio Tenco e l’Urban Downhill.