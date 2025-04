Piazza Colombo e bus RT, anche a Sanremo arrivano controllori e agenti di sicurezza: potenziato il servizio annunciato da Scajola (Foto)

Detto, fatto. A circa un mese dalle parole pronunciate dal presidente Claudio Scajola in Consiglio provinciale, sono diventate realtà le novità annunciate per Riviera Trasporti: da questa mattina sono operativi gli agenti di sicurezza e i controllori dell’istituto di vigilanza “La Vigile”, sia a bordo dei mezzi RT sia alla fermata dei bus di piazza Colombo, cuore del trasporto urbano di Sanremo.

Un presidio visibile e rassicurante, pensato per migliorare la sicurezza e il comfort dei viaggiatori, nonché per tutelare il personale viaggiante, spesso lasciato solo a gestire situazioni complesse. La presenza degli agenti ha lo scopo non solo di verificare il rispetto delle norme, ma anche di essere un punto di riferimento per eventuali segnalazioni o problematiche durante il viaggio.

L’iniziativa, annunciata ufficialmente da Scajola, è parte integrante del piano di rilancio e ammodernamento di Riviera Trasporti, che comprende anche l’arrivo di nuovi autobus (alcuni già presentati, ndr), interventi sui depositi di Sanremo e Ventimiglia e il rinnovamento delle divise del personale, previsto entro luglio 2025.

Come detto, il servizio di sicurezza è entrato in funzione entro la data prevista del 1° aprile 2025, rispettando i tempi annunciati. Un segnale concreto che testimonia la volontà di investire in un trasporto pubblico più sicuro, moderno e vicino alle esigenze dei cittadini. E la presenza degli operatori de La Vigile, tanto sui mezzi quanto nei punti più sensibili della rete, è il primo passo visibile di questo nuovo corso.