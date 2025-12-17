Vallecrosia, Protezione civile e Croce Azzurra Misericordia si uniscono: pronta una convenzione (Foto e video)

Protezione civile e Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia unite per il bene della comunità. Entro la fine dell'anno verrà, infatti, firmata una convenzione che prevede l'unione delle due realtà cittadine per garantire maggiori servizi ai cittadini.

L'Amministrazione comunale ha così pensato a una convenzione tra Protezione civile e Croce Azzurra Misericordia per offrire maggiori servizi che contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei cittadini. "Siccome la nostra amministrazione vuole iniziare ad essere attiva e dinamica sul territorio abbiamo pensato a unire le forze tra la Protezione civile e la Croce Azzurra Misericordia per arrivare ad avere una presenza maggiore a livello di persone" - dice il sindaco Fabio Perri - "Nella Protezione civile c'è anche l'antincendio civile. Il vero risultato è che oggi grazie a Gianfranco Musumeci abbiamo sciolto tutte le varie convenzioni che avevamo con la Protezione civile per poter unire le due realtà e fare un unico contenitore dove la Protezione civile sarà, quindi, acquisita dalla Croce Azzurra Misericordia. La sede della Protezione civile per il momento resterà. La Protezione civile collaborerà, dunque, con la Croce Azzurra e avremo così il doppio dei volontari. La Protezione civile al momento interviene solo sugli eventi ma con questa unione potremo mettere sul tavolo una serie di attività e servizi per la comunità che vanno oltre i servizi della Protezione civile. La convenzione ci permetterà di agire sul territorio senza pensare al costo. Saremo assistiti e garantiti dalla presenza sanitaria e steward in un unico pacchetto. Vogliamo definire tutto entro la fine dell'anno in modo tale che dal primo gennaio possiamo utilizzare questa convenzione che offrirà tanti servizi per la comunità che oggi non possiamo permetterci. Una convenzione voluta perché crediamo che l'unione fa la forza. Lo vediamo in tutte le realtà. Siamo quasi pronti per dare risposte certe ai cittadini. Abbiamo bisogno di persone che monitorano la città, persone con la divisa sono sempre un deterrente anche per atti non corretti. Le Misericordie si occuperanno di gestire l'apertura e la chiusura dei giardini pubblici e del cimitero, sono previsti, inoltre, servizi di attraversamento dei ragazzi durante il periodo delle scuole che spesso non riusciamo a garantire con la polizia locale. Ci saranno tre importanti presidi durante l'entrata e l'uscita delle scuole. Abbiamo anche approvato il progetto per l'ambulatorio medico nel centro storico. I lavori dovrebbero iniziare l'anno prossimo. Il dottor Ferlito si occuperà della gestione dell'ambulatorio medico. E' un momento storico, la convenzione verrà firmata entro la fine di dicembre".

"Mi sono attivato per sentire le varie parti in gioco. Ho partecipato a diversi incontri con le associazioni. L'idea è di avere una protezione civile e un antincendio boschivo forte. Abbiamo ascoltato le esigenze e le necessità di questi mondi" - afferma l'assessore Mirko Valenti - "E' importante fare fronte comune per essere forti. Non possiamo permetterci di essere impreparati. Servono persone che abbiano voglia e cuore per aiutare gli altri. Era necessario avere, perciò, tante persone a disposizione per far dialogare tra loro realtà associative diverse. Insieme si è riusciti a trovare un'intesa molto importante e non era scontato. E' stata compresa la bontà dell'iniziativa: dare un servizio importante per la comunità. Abbiamo pensato a servizi specifici che possono fornire steward per la sicurezza, operatori qualificati e capaci per intervenire in specifiche circostanze, riusciremo così ad avere risposte più celeri, potremo puntare alla realizzazione di piani sanitari, attività di presidio sanitario, una serie di funzioni e attività che da una parte toccano il mondo della protezione civile e antincendio boschivo e dall'altra parte una serie di attività che prima non potevamo offrire alla cittadinanza. A noi interessa dare un servizio di qualità. Saremo pronti nel momento in cui completeremo gli ultimi passaggi burocratici. E' un tipo di convenzione che ho chiamato riforma della protezione civile e antincendio boschivo, che tocca l'ambito sociale, sanitario, protezione civile e antincendio boschivo. Siamo particolarmente orgogliosi di rivendicare questo risultato raggiunto. C'è la necessità di avviare una serie di progetti. Abbiamo chiesto di dare l'individuazione di aree in cui installare nuovi defibrillatori e per fare incontri di formazione alla città e all'interno del comune. Avevamo deciso di dare al centro storico un luogo in cui istituire un ambulatorio medico, abbiamo trovato il luogo, abbiamo contattato l'Asl e nelle prossime settimane ci saranno una serie di incontri con chi rappresenta la sanità pubblica per stabilire i servizi che potremo offrire all'interno dell'ambulatorio".

"Unendo le forze avremo modo di migliorare di più" - commenta Gianfranco Musumeci della Protezione civile - "Il volontariato significa aiutare il prossimo. Siamo pronti per questa nuova avventura".

"Ringraziamo tutta l'Amministrazione comunale e siamo onorati di poter far parte di questo progetto" - aggiunge Chiara Alcamo della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia - "Ci auguriamo sia l'inizio di tanti altri progetti".

"Sono felice perché in questo passaggio sarà firmata una convenzione a 360 gradi. La Misericordia di Vallecrosia è stata la prima Misericordia fondata nel Ponente Ligure" - afferma Matteo Amato - "La protezione civile di Vallecrosia che fino ad oggi era autonoma ha deciso di avvicinarsi al mondo delle Misericordie. Vallecrosia avrà così due Misericordie una si occuperà di sanità, l'altra di protezione civile e antincendio. Sono felice che riusciamo a unire le forze per rendere un servizio più efficiente".

"Un plauso va all'amministrazione per queste iniziative" - afferma il dottor Stefano Ferlito - "E' sicuramente un momento importante. Non si vuole prendere il posto di nessuno. Sarà una presenza medica. La presenza di una divisa dà sempre più sicurezza ai cittadini. Sono un medico volontario e lo faccio con estremo piacere portando la mia esperienza medica".