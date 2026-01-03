Vallecrosia, siglata la convenzione tra Protezione civile e Croce Azzurra Misericordia

Siglata la convenzione tra Protezione civile e Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. "Approvata un'importante convenzione" - annuncia il sindaco Fabio Perri - "Con l’inizio del nuovo anno, il comune di Vallecrosia compie un passo significativo verso il rafforzamento dei servizi alla cittadinanza, siglando una nuova e importante convenzione con le Misericordie Croce Azzurra di Vallecrosia, in sinergia con la Protezione civile di Vallecrosia".

"La convenzione per un ammontare di 65.000 euro annui nasce dalla volontà condivisa di offrire alla città servizi e consulenze fondamentali per la crescita e la sicurezza della comunità, attraverso un modello organizzativo basato su competenze, professionalità e impegno volontario" - dichiara l'assessore Mirko Valenti - "L’accordo raggruppa una serie articolata di attività che vedranno la Misericordia come interlocutore diretto nella gestione dei servizi con l’impiego di personale volontario e qualificato. Tra i principali ambiti di intervento rientra il supporto e la presenza agli attraversamenti pedonali durante gli orari di entrata e uscita delle scuole, garantendo maggiore sicurezza a studenti e famiglie".

"All’interno della convenzione è, inoltre, previsto il servizio di apertura e chiusura di tutti i cancelli comunali, compresi quelli di giardini, parchi pubblici e cimitero, assicurando una gestione ordinata e costante degli spazi cittadini" - fa sapere Valenti - "Un ruolo centrale è riservato anche alla sicurezza sanitaria e organizzativa degli eventi: la convenzione prevede, infatti, la redazione del piano sanitario comunale e l’impiego di figure dedicate alla safety e security durante manifestazioni ed eventi promossi dal Comune.

"Di grande rilievo è anche l’apertura di un ambulatorio medico nel centro storico con la presenza di personale sanitario per due giorni alla settimana, un servizio pensato non solo per il centro storico ma per l’intera vallata, rispondendo a un’esigenza concreta di prossimità sanitaria" - mette in risalto Valenti - "L’accordo include, inoltre, un programma di formazione specifica sull’utilizzo del defibrillatore, rivolto a dieci componenti del mondo scolastico e a dieci dipendenti comunali, insieme all’aggiornamento continuo dei corsi di primo soccorso, contribuendo così a diffondere una cultura della prevenzione e dell’intervento tempestivo. La convenzione sancisce, infine, l’unificazione del servizio di Protezione Civile, rafforzandone la capacità operativa e creando una forza organizzata più strutturata ed efficace".

"Si tratta di un grande lavoro di squadra, di una convenzione ampia e strategica, che rappresenta una sinergia concreta tra le realtà del territorio. Un progetto che mette al centro competenze preparate e professionali, permettendo finalmente anche a Vallecrosia di offrire quei servizi essenziali che per troppo tempo sono mancati, a beneficio dell’intera comunità" - dichiara il sindaco Fabio Perri - "La realizzazione di questa convenzione è stata possibile grazie alla sinergia di tutti gli assessorati comunali, che hanno lavorato in modo coordinato e condiviso sotto la regia dell’assessore Mirko Valenti, il quale ha seguito con attenzione ogni dettaglio e curato tutti i passaggi necessari alla definizione dell’accordo".

"In qualità di sindaco, desidero esprimere un sentito ringraziamento per il grande lavoro svolto, che con impegno, responsabilità e spirito di collaborazione ha contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo, fondamentale per il presente e il futuro della nostra comunità, unitamente al segretario comunale e tutti i funzionari e dirigenti dei vari settori interessati" - afferma il primo cittadino - "Vallecrosia inizia un nuovo anno alla grande".