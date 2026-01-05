Sanremo: il commosso ringraziamento della famiglia di Luciana Balestra e il ricordo di una donna amata e rispettata

La famiglia di Luciana Balestra ci ha scritto per esprimere un sentito e profondo ringraziamento a tutti gli amici, i colleghi e a quanti l’hanno conosciuta e apprezzata per la sua onestà, il suo altruismo e la sua forza, e che in questo momento condividono il grande vuoto lasciato dalla sua scomparsa. Un ringraziamento speciale va a coloro che hanno manifestato pubblicamente stima e affetto nei confronti di Luciana, testimoniando quanto fosse amata e rispettata.

La famiglia esprime inoltre profonda gratitudine a tutto il personale A.D.I., al Servizio Cure Palliative e al reparto di Oncologia, per il costante supporto medico e morale dimostrato con professionalità e umanità. Nel rispetto della riservatezza che l’ha sempre contraddistinta, Luciana sarà ricordata con una commemorazione in forma privata. Chi le ha voluto bene e desidera onorarne la memoria può farlo sostenendo la ricerca scientifica, nella speranza che un giorno anche le forme più aggressive di carcinoma possano essere sconfitte, oppure piantando un albero in sua memoria, simbolo delle sue battaglie e del suo profondo amore per la natura.