Bordighera, disco orario di un'ora nei giorni feriali: cambia la sosta in via Manzoni

Cambia la sosta in via Manzoni a Bordighera in seguito alla modifica della viabilità. Da oggi, 4 marzo, fino al 31 dicembre, nel 'lato a monte' della via, la regolamentazione degli stalli di sosta, dall’intersezione con corso Italia fino al civico 6, sarà a disco orario di un'ora nei giorni feriali. Dal 1° settembre al 15 giugno, dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 8/9 — 13/14 - 16/17, la sosta sarà consentita per il limite massimo di 10 minuti.

Saranno realizzati anche uno stallo di sosta per disabili e quattro stalli riservati alle moto. Scatta, inoltre, il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul 'lato a mare' della via Manzoni.

Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale considera opportuno prevedere una rotazione degli stalli di sosta disponibili ai genitori dei ragazzi che frequentano il plesso scolastico con l'istituzione di una zona disco.