Sanremoinfiore 2025, quattro giorni di eventi, profumi e colori: "Mai come quest'anno siamo la città dei Fiori" (Foto e video)

Un tripudio di profumi e colori. La tradizionale sfilata dei Carri Fioriti, quelle delle bande e un vero e proprio “festival dei fiori”: sono gli ingredienti della nuova edizione di “Sanremoinfiore 2025” organizzata dall’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni che, per la prima volta, propone un calendario di eventi diffusi su ben 4 giorni. In programma domenica 16 marzo con il tema “Riviera dei Fiori – Giardino d’Europa”, l’attesissima sfilata sarà preceduta dal “Festival dei fiori” che si svilupperà in diverse location dal 13 al 16 marzo e dalla tradizionale sfilata delle bande il giorno prima (sabato 15 marzo).

Il Corso Fiorito, che rinnova la tradizione del Carnevale dei Fiori di Sanremo nato nella Belle Époque, vedrà partecipare 10 carri realizzati dai vari comuni partecipanti che saranno accompagnati da bande musicali e gruppi folkloristici. Sfilerà anche il carro di Sanremo, come di consueto fuori concorso.

Il Corso Fiorito è stato riconosciuto con decreto ministeriale del MIBACT tra le più importanti “Manifestazioni Carnevalesche Storiche” ed è organizzato dal Servizio Turismo del Comune di Sanremo. Appuntamento di grande richiamo a cui la RAI dedica annualmente uno speciale di "Linea Verde" con riscontri davvero importanti in termine di audience, attira ogni anno migliaia di persone.

“Il Corso Fiorito – dichiara il sindaco Alessandro Mager – è un grande evento del calendario manifestazioni che unisce tradizioni e folklore e, per il suo storico legame con i fiori, promuove una delle nostre eccellenze. E’ strettamente legato alla cultura floricola del territorio e, in quest’edizione, si arricchisce di tanti appuntamenti capaci di valorizzarla ancora di più, dando al contempo un forte impulso all’aspetto turistico. Ringrazio gli assessori Alessandro Sindoni e Ester Moscato per il lavoro svolto, gli uffici competenti, i carristi che partecipano, le associazioni, le forze dell’ordine e i partner che hanno permesso la realizzazione di questo ricco calendario, senza dimenticare i tanti volontari impegnati nella manifestazione”.

“Questo programma – spiega l’assessore al turismo Alessandro Sindoni - è frutto di un lungo lavoro coordinato dall’ufficio turismo con le realtà associative del territorio e i partner che hanno voluto aderire al festival dei fiori. Una bella sinergia, che ha prodotto tanti appuntamenti in compartecipazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e con il Casinò, che ringrazio per aver creduto in questo progetto. Abbiamo voluto realizzare un racconto che potesse permettere a Sanremo di unire due delle sue anime più spiccate, la floricoltura e il turismo, con un brand rinnovato. Ringrazio l’ufficio turismo per il grande lavoro svolto che consentirà di offrire un programma d’eccezione in quella che, a tutti gli effetti, diventa una vera e propria rassegna del fiore. E un ringraziamento particolare ai Comuni che partecipano alla manifestazione “Sanremo ini fiore” e alle associazioni formate da tanti volontari che ogni anno si prodigano, con passione e superando grandi difficoltà, nella realizzazione dei bellissimi carri fioriti”.

“Con quest’edizione – conclude l’assessore alla floricoltura Ester Moscato – Sanremo può offrire una storia davvero importante, capace di far comprendere e valorizzare la produzione del fiore che oggi si è evoluta in un sistema esteso a livello mondiale. Il Tavolo del Turismo e quello della Floricoltura hanno unito le forze per produrre installazioni, laboratori di arte floreale e incontri con esperti del settore. E questi eventi culmineranno nella sfilata di domenica. Grazie quindi alla forte sinergia con l’assessorato al turismo, per quattro giorni il fiore diventerà protagonista offrendo l’opportunità, a cittadini e turisti, di immergersi in un tripudio di colori e profumi. Ringrazio Amaie Energia- Mercato dei Fiori e tutte le associazioni coinvolte per la grande collaborazione”.

Enrico Lupi presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria, dichiara: “Camera di Commercio Riviere di Liguria non può che dichiararsi soddisfatta nell’aver contribuito ad ampliare l’offerta di una manifestazione dedicata ad uno dei comparti più floridi e vivaci del nostro territorio. Da giovedì a domenica si avrà la possibilità di promuovere, esaltare e rivitalizzare un’economia portante le cui caratteristiche sono qualità del prodotto e professionalità. Si prospetta una 4 giorni che vedrà il culmine nella sfilata dei carri in programma domenica, durante la quale turisti e residenti potranno conoscere tutto ciò che gravita intorno alla floricoltura: dalle prospettive al mercato internazionale. Sanremo si trasformerà in un palcoscenico colorato dando alle migliaia di persone presenti l’opportunità conoscere la città in tutta la sua bellezza. Tengo a rimarcare quanto la collaborazione costruttiva faccia la differenza, soprattutto in termini di promozione e sviluppo economico”.

Il programma dell'evento

Festival dei Fiori di Sanremo

13-16 marzo 2025

PROGRAMMA

Giovedì 13 marzo

Ore 10:00

Forte di Santa Tecla

Apertura Percorso floreale "I fiori delle Regine"

Esposizione “Il presepe dei fiori di Ermanno ed Ester Moro”

Esposizione “Arte in fiore”

(Ingresso 5 €, Ridotto 2 €)

Ore 10:30

CREA

Inaugurazione istituzionale mostra fotografica dedicata a Mario Calvino e alla storia del CREA

(su invito)

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

I nostri Benvenuti floreali

Via Matteotti

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

Immagini in fiore

La Pigna

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Apertura visita installazioni Aranceto e Agrumeto d’epoca

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

Tra Paesaggi ordinati e disordine creativo

Piazza Borea d’Olmo

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Via Escoffier

“Per fare un carro ci vuole un fiore”

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

L’esotico che incanta

Casinò di Sanremo

Ore 11:00

CREA

Convegno su Mario Calvino

(aperto al pubblico)

Ore 14:00

CREA

Apertura al pubblico della mostra su Mario Calvino

(Ingresso gratuito)

Ore 14:00

Forte di Santa Tecla (spiazzo antistante)

Prima partenza servizio navetta per il CREA Orticoltura e Florovivaismo

Ore 16.00

CREA

Chiusura mostra Mario Calvino

Ore 18:00

Forte di Santa Tecla

Apertura Percorso floreale "I fiori delle Regine"

Esposizione “Il presepe dei fiori di Ermanno ed Ester Moro”

Esposizione “Arte in fiore”

Venerdì 14 marzo

Ore 09:45

Forte di Santa Tecla (spiazzo antistante)

Prima partenza servizio navetta per il CREA Orticoltura e Florovivaismo

Ore 10:00

CREA

Apertura della mostra su Mario Calvino

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Forte di Santa Tecla

Apertura Percorso floreale "I fiori delle Regine"

Esposizione “Il presepe dei fiori di Ermanno ed Ester Moro”

Esposizione “Arte in fiore”

(Ingresso 5 €, Ridotto 2 €)

Ore 10:00

Casinò di Sanremo

Sala Privatissima

Apertura Mostra delle nuove varietà “La Casa del Fiore”

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Piazza Colombo (Solettone)

Apertura del percorso di visita allestimento del Carro Fiorito di Sanremo

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

I nostri Benvenuti floreali

Via Matteotti

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

Immagini in fiore

La Pigna

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Apertura visita installazioni Aranceto e Agrumeto d’epoca

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

Tra Paesaggi ordinati e disordine creativo

Piazza Borea d’Olmo

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Via Escoffier

“Per fare un carro ci vuole un fiore”

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

L’esotico che incanta

Casinò di Sanremo

Ore 14:30

Casinò di Sanremo

Sala Privata

Convegno/Dibattito

''Workshop del fiore: dal passato al futuro, la floricoltura sanremese e l'eredità di Mario Calvino''

Ore 15:30

Forte di Santa Tecla

Il presepe dei fiori di Ermanno e Ester Moro (Conferenza)

Ore 16:00

CREA

Chiusura mostra Mario Calvino

Ore 16:00

Club Tenco

Visita guidata alla Mostra dedicata ai 50 anni della Rassegna della Canzone d’Autore

Ore 18:00

Forte di Santa Tecla

Apertura Percorso floreale "I fiori delle Regine"

Esposizione “Il presepe dei fiori di Ermanno ed Ester Moro”

Esposizione “Arte in fiore”

Ore 18:00

Teatro del Casinò

Concerto dell'Orchestra Sinfonica

Classicismo luminoso di due composizioni

(Ingresso 15 € liveticket.it)

Ore 20:00

Piazza Colombo (Solettone)

Chiusura del percorso di visita allestimento del Carro Fiorito di Sanremo

(Ingresso gratuito)

Ore 20:00

Casinò di Sanremo

Sala Privatissima

Chiusura Mostra delle nuove varietà “La Casa del Fiore”



(Ingresso gratuito)

Sabato 15 marzo

Ore 09:45

Forte di Santa Tecla (spiazzo antistante)

Prima partenza servizio navetta per il CREA Orticoltura e Florovivaismo

Ore 10:00

CREA

Apertura della mostra su Mario Calvino

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Forte di Santa Tecla

Apertura Percorso floreale "I fiori delle Regine"

Esposizione “Il presepe dei fiori di Ermanno ed Ester Moro”

Esposizione “Arte in fiore”

(Ingresso 5 €, Ridotto 2 €)

Ore 10:00

Casinò di Sanremo

Sala Privatissima

Apertura Mostra delle nuove varietà “La Casa del Fiore”

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Piazza Colombo (Solettone)

Apertura del percorso di visita allestimento del Carro Fiorito di Sanremo

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

I nostri Benvenuti floreali

Via Matteotti

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

Immagini in fiore

La Pigna

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Apertura visita installazioni Aranceto e Agrumeto d’epoca

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

Tra Paesaggi ordinati e disordine creativo

Piazza Borea d’Olmo

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Via Escoffier

“Per fare un carro ci vuole un fiore”

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

L’esotico che incanta

Casinò di Sanremo

Ore 15:00

Casinò di Sanremo

Sala Privata

Premiazione Concorso Vetrine in Fiore

Ore 15:00

Forte di Santa Tecla

I fiori nelle pratiche dei Cappuccini Liguri dell'Ottocento, tra fede e natura (Conferenza)

Ore 16:00

CREA

Chiusura mostra Mario Calvino

Ore 16:00

Club Tenco

Visita guidata alla Mostra dedicata ai 50 anni della Rassegna della Canzone d’Autore

Ore 16:30

Vie e Piazze cittadine

Parata di Bande musicali e Gruppi folkloristici

Ore 20:00

Forte di Santa Tecla

Apertura Percorso floreale "I fiori delle Regine"

Esposizione “Il presepe dei fiori di Ermanno ed Ester Moro”

Esposizione “Arte in fiore”

Ore 20:00

Piazza Colombo (Solettone)

Chiusura del percorso di visita allestimento del Carro Fiorito di Sanremo

(Ingresso gratuito)

Ore 20:00

Casinò di Sanremo

Sala Privatissima

Chiusura Mostra delle nuove varietà “La Casa del Fiore”

(Ingresso gratuito)

Ore 20.00

Casinò di Sanremo

Sala Biribissi

Gran Galà dei Fiori

Ore 21:00

Teatro Ariston

Concerto di Massimo Ranieri

(ingresso a pagamento aristonsanremo.com)

Domenica 16 marzo

Ore 09:00

Piazzale Pian di Nave

Mercatino di fiori, piante e prodotti agroalimentari

Ore 09:45

Forte di Santa Tecla (spiazzo antistante)

Prima partenza servizio navetta per il CREA Orticoltura e Florovivaismo

Ore 10:00

CREA

Apertura della mostra su Mario Calvino

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Forte di Santa Tecla

Apertura Percorso floreale "I fiori delle Regine"

Esposizione “Il presepe dei fiori di Ermanno ed Ester Moro”

Esposizione “Arte in fiore”

(Ingresso 5 €, Ridotto 2 €)

Ore 10:00

Casinò di Sanremo

Sala Privatissima

Apertura Mostra delle nuove varietà “La Casa del Fiore”

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

I nostri Benvenuti floreali

Via Matteotti

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

Immagini in fiore

La Pigna

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Apertura visita installazioni Aranceto e Agrumeto d’epoca

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

Tra Paesaggi ordinati e disordine creativo

Piazza Borea d’Olmo

(Ingresso gratuito)

Ore 10:00

Via Escoffier

“Per fare un carro ci vuole un fiore”

Ore 10:00

Floræ: storie di viaggi, fiori e scoperte

L’esotico che incanta

Casinò di Sanremo

Ore 10:30

Sanremo in Fiore

Storica sfilata dei carri fioriti

Riviera dei Fiori, Giardino d’Europa

(ingresso a pagamento liveticket.it)

Ore 16:00

CREA

Chiusura mostra Mario Calvino

Ore 16:00

Club Tenco

Visita guidata alla Mostra dedicata ai 50 anni della Rassegna della Canzone d’Autore

Ore 18:00

Forte di Santa Tecla

Apertura Percorso floreale "I fiori delle Regine"

Esposizione “Il presepe dei fiori di Ermanno ed Ester Moro”

Esposizione “Arte in fiore”

Ore 18:00

Concerto Olden Live La Fretta e La Pazienza Tour

Club Tenco

(Ingresso gratuito)

Ore 20:00

Casinò di Sanremo

Sala Privatissima

Chiusura Mostra delle nuove varietà “La Casa del Fiore”

(Ingresso gratuito)

L'ordine di uscita e i temi dei carri